Залужный: Украинская армия переходит в контрнаступление на определенных направлениях 12.06.2022, 23:01

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Главнокомандующий ВСУ рассказал, что происходит на линии фронта.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на сегодня, 12 июня, "имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия", сообщил Валерий Залужный.

“Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - сообщил он по итогам переговоров с главой Объединенного комитета начальников штабов США.

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