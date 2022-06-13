В Логойском районе Audi A5 столкнулась с лосем 14 13.06.2022, 7:48

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Пассажирка погибла на месте.

В ночь на воскресенье, 12 июня, в Логойском районе на трассе М-3 Минск-Витебск 40-летний водитель Audi A5 совершил наезд на лося, ДТП закончилось трагически, сообщает УВД Минского облисполкома.

Авария случилась в 02.19 на 33-м километре трассы. Машина двигалась в сторону Минска, когда столкнулась с лосем, появившимся на дороге. Пассажирка Audi 1988 года рождения погибла на месте, еще один пассажир 1987 года рождения был госпитализирован. Автомобиль получил сильные повреждения.

Проводится проверка.

Милиция призывает водителей быть особенно внимательными в зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные» и соблюдать скоростной режим.

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