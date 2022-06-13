Кремлевский пасьянс 7 Игорь Эйдман

13.06.2022, 9:48

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Шансы стать преемником Путина имеют не те, кто сейчас активно выслуживается перед ним.

Медуза и другие СМИ пишут, что карьера Кириенко (Сергей Кириенко – первый замглавы администрации президента РФ, – ред.) резко пошла в гору, и он может стать преемником Путина.

Нет, все наоборот. Он с комсомольским задором, задрав штаны, спешит в Гаагу.

Хозяин назначил его любимой женой и поручил готовить аннексию оккупированных украинских областей. Это стопроцентное попадание в группу высших российских чиновников и силовиков, которые неизбежно окажутся под обвинением Международного уголовного суда в Гааге.

Самому Путину, Шойгу, Лаврову, Герасимову, Патрушеву, Бортникову всё равно не открутиться. Кириенко вряд ли попал бы в число главных обвиняемых, но теперь точно пойдёт под суд одним из первых.

А вот Мишустин, Собянин, даже Вайно несильно засветились в военных преступлениях, а потому могут откосить.

После неизбежного краха военной авантюры в Украине, главной задачей любой новой российской власти будет нормализация отношений с Западом, восстановление ресурсного экспорта, импорта технологий, возможности для правящей олигархии вывозить туда капиталы и семьи, зарабатывать здесь, чтобы тратить там, как было десятилетиями.

Новый президент, которого правящая элита приведёт к власти именно для того, чтобы он договаривался с Западом, должен быть как можно меньше замаран в этой преступной войне. Иначе он поедет не в Вашингтон на переговоры, а в Гаагу под суд (свои же выдадут, как миленькие, как сербы – Милошевича с кампанией).

Поэтому шансы стать преемником Путина имеют не те, кто сейчас активно выслуживается перед ним, а те, кто ведёт себя как можно тише, стараясь не привлекать к себе внимание западных санитаров. Например, Мишустин, Собянин, Кудрин, некоторые относительно молодые губернаторы и министры.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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