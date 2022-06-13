Праздник, который Путин стремится отменить 2 13.06.2022, 8:01

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Глава Кремля стремится избавиться от той России, которая досталась ему от Бориса Ельцина, но все это ведет к провалу.

12 июня в РФ отмечают, с формальной точки зрения, один из важнейших казенных праздников – День России, истоки которого уходят в 1990 год, когда СССР доживал свои последние месяцы. Кремлевские руководство во главе с Владимиром Путиным всегда прохладно относилось к этому событию, старая лишний раз не акцентировать на нем внимание. В этом году Администрация российского президента "приурочила" День России к очередной раздаче государственных наград. Путин, выступая перед номинантами, сказал лишь пару слов о самом Дне России, пустившись далее в тоскливые рассуждения об имперском прошлом страны. Почему кремлевский главарь не считает День России "настоящим" праздником и всячески пытается от него избавиться и почему для Москвы эта красная дата в календаре в этом году может оказаться последней, читайте в колонке "Апострофа".

В условиях российской агрессии подобные утверждения звучат странно, но День России, учитывая истоки этого государственного праздника, имеет большее значение для украинцев, нежели россиян.

Именно с Днем России связано важное событие, которые напрямую касается провозглашения независимости Украины. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов Верховного совета (ВС) РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете на тот момент еще советской России. Основной вопрос, которым тогда задалась внимательная публика, был таким: как РСФСР может объявить "суверенный статус" по отношению к СССР, если сама является оплотом этого государства?

На самом деле, российские депутаты в тот момент не думали ни о каком суверенитете от СССР (сама мысль об этом поначалу казалась нонсенсом). Декларация о российском суверенитете стала одним из элементов противостояния на тот момент председателя ВС РСФСР Бориса Ельцина с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Дабы эффективно противостоять Горбачеву, Ельцину нужны были инструменты власти, каковых на момент его избрания на пост спикера республиканского парламента не было. Декларация о российском суверенитете отменяла приоритет союзных законов над республиканскими. После ее принятия председатель российского Верховного совета РСФСР становился главой государственного образования с реальными полномочиями. СССР де-факто распался на два центра принятия решений.

Пока Горбачев и Ельцин делили в Москве власть, ведя СССР к краху, решение российских депутатов стало примером для других республик Советского союза. Через месяц – 16 июля 1990 года – была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Подоплека принятия этого документа кардинально отличается от декларации о суверенитете РСФСР. Тогда в парламенте УССР большинство составляли коммунисты, и, если бы не пример ВС РСФСР, не факт, что депутаты рискнули бы принять документ, открывающий дорогу в независимости Украины.

Государственным праздником День России стал через два года после указанного съезда, когда СССР уже перестал существовать. В официальных документах РФ 12 июня значится как "День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации".

Если при Борисе Ельцине День России хоть как-то отмечали, то с приходом к власти Владимира Путина и его чекистов-единомышленников, праздник стал пустой формальностью. Для кремлевского главаря, День России – не праздник, а крайне болезненное напоминание о крахе советской империи. Владимир Путин публично заявлял, что считает развал СССР "геополитической катастрофой". Указанный съезд депутатов ВС РСФСР и принятая на нем декларация, следуя его логике, стали отправной точкой, открывшей дорогу к "катастрофе".

Владимир Путин и его близкий круг в силу политических и личных причин упускают из виду очевидный факт: распад СССР открыл перед ними дорогу к огромной власти, влиянию и богатству. Если бы советской блок продолжил свое существование, нынешний президент РФ, скорее всего, так бы и окончил свою карьеру скромным подполковником КГБ в дрезденской резидентуре.

Не секрет, что любая власть в той или иной степени развращает человека, но абсолютная власть – развращает абсолютно. Приняв свое шествие к главному посту в РФ как заслуженную данность, Владимир Путин в 2003 году задумался над восстановлением имперского влияния, "прощупывая" украинский суверенитет на косе Тузла. Тогда мало кто думал о том, что приграничный эксцесс станет началом череды событий, которые в 2014 году приведут к оккупации Крыма, части Донбасса, а в начале 2022 года – к открытому вторжению Кремля в Украину.

Получив отпор на Тузле, кремлевские чекисты в 2004-2005 годах сделали ставку на пророссийского кандидата, лидера Партии регионов Виктора Януковича. Оранжевая революция помешала кремлевским планам, но в 2009 году с победой Януковича на президентских выборах перед Москвой замаячил шанс "отменить" некоторые последствия распада СССР. С помощью политического и экономического давления (цена газа) Кремль в 2010 году смог навязать недальновидному украинскому президенту "соглашение" о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Именно после подписания Харьковского пакта стало ясно, что Москва всерьез намерена превратить украинский суверенитет в формальность, используя базу в Севастополе в качестве силового инструмента контроля.

"Явные указания того, что Кремль намерен заняться "собиранием земель" появились в 2011 году, когда Путин заявил о намерении вернуться в кресло президента РФ. Москва все последние 20 лет в той или иной форме посредством интеграционных процессов занималась неким восстановлением СССР, но неудачно. Сейчас на фоне военных провалов в Украине сделать это будет еще сложнее", - говорил в комментарии "Апострофу" политический эксперт, глава Центра содействия реформам Георгий Чижов.

Владимир Путин, не сумев за 20 лет постоянных "стараний" заполучить контроль над Украиной, начал стремительно погружаться в пучину психических отклонений, обостренных физическими недугами.

Пытаясь избавиться от "той" России, которая досталась ему от Бориса Ельцина, российский фюрер сделал всю страну заложником собственных параноидальных фантазий и исторических мифов, согласно которым Украина якобы не имеет права на существование. Политическая неадекватность рано или поздно приводит к громким внутренним и внешним поражениям. Такими темпами кремлевский главарь "отменит" День России вместе с самой Российской Федерацией.

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