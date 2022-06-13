«$100 в кармане и мамина швейная машинка – это все, что у меня было» 3 13.06.2022, 8:10

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Белорус рассказал, как создал свой бренд.

«Я занимаюсь бизнесом около 10 лет. Никогда ни на кого не работал и больше ничего не умею», – признается основатель бренда Vokladki Федор Шилин. В 20 лет парень случайно нашел нишу для бизнеса с минимальными вложениями и рисками. И с тех пор занимается только собственным делом. Как пройти путь от домашнего производства до узнаваемого бренда, имея в кармане всего $100, – об этом в материале сайта myfin.by.

«Мамина швейная машина и $100 на материалы»: легкий старт бизнеса

– Я зарегистрировал ИП в мае 2012-го после прохождения практики в логистической компании. Тогда подумал, что если буду заниматься доставкой грузов всю жизнь, то просто умру от тоски.

Идея с мелкой кожгалантереей пришла спонтанно. У мамы дома была швейная машинка. Я потренировался, сшил первую обложку для паспорта и понял, что классно получается.

– Поначалу дарил друзьям, все хвалили. Потом купил материалы на сумму около $100 и начал делать обложки уже для продажи. Все начиналось именно с мелкой кожгалантереи, отсюда и название – Vokladki.

Мне тогда было 20, я не проводил исследования, не изучал маркетинговый рынок, просто появилась идея, и я ее реализовал.

– Это был легкий старт, потому что бизнес-модель, которую я выбрал, не требовала каких-то дополнительных вливаний, кредитов или покупки дорогостоящей техники. Даже первая промышленная швейная машинка стоила всего 1000 рублей. Минимальные вложения – минимальный риск ошибки, – вспоминает Федор и признается, что сам шьет, конечно, хуже, чем профессиональные швеи, с которыми он сейчас работает.

Однако десять лет назад такого уровня мастерства оказалось достаточно, чтобы купить куски кожи и самому шить изделия на машинке дома. Что подтвердил сразу возникший высокий спрос на продукцию Voklаdki.

«Много раз хотел все бросить и закрыться»

Предприниматель днем шил, а вечером сам доставлял заказы. Самостоятельно создал сайт в простейшем конструкторе и запустил рекламу в сети Вконтакте. Поначалу продавал до 50 обложек в месяц. Постепенно число покупателей росло, нужно было производить больше продукции. В одиночку Федору это было не под силу.

– Тогда я решился взять первую швею. Это было очень сложно психологически – доверить кому-то свое дело. Но так я смог увеличить объемы производства до 2 000 обложек в месяц. Ежемесячная прибыль составила около $1000.

Бренд постепенно расширял и объемы производства, и штат сотрудников. Но вместе с ростом появлялись и новые проблемы.

– В 2016 после деноминации мы начали шить монетницы. Первое время спрос на них был колоссальный, но через год их совсем перестали покупать. В такие кризисные моменты, а их было много, хотелось все бросить и закрыться.

Но я считаю, что бизнес всегда должен подстраиваться под нужды времени. Поэтому в 2017 мы не закрылись, а подстроились и начали шить рюкзаки как монотонные, так и с оригинальными принтами.

Все принты Федор придумывает сам и отдает на отрисовку иллюстратору. Обычно 3-4 принта «попадают» в аудиторию и остаются в любимчиках на несколько лет. Бывают и неудачные принты: изделия с их изображением просто зависают на складе мертвым грузом.

– Кому-то может показаться, что рюкзаки и сумки с принтами – это только для подростков. Но это не совсем так. Средний возраст покупателя товаров нашего бренда – 24 года. Есть довольно большая часть клиентов после тридцати, которые тоже берут рюкзаки с нашими милыми рисунками. Среди них и настоящие поклонники, которые вместе с нами с основания бренда.

«70% продукции продаем в Минске»

Сейчас бренд Vokladki производит монетницы, зажимы, кардхолдеры, обложки для паспорта, рюкзаки, поясные сумки, сумки-шоперы, чехлы для ноутбука, косметички и скретч-карты Беларуси. Максимальная мощность производства составляет около 900 рюкзаков, 1000 обложек, 2 000 сумок-шоперов и 3 000 поясных сумок в месяц.

Ткани для производства закупаются в Китае, фурнитура – в Беларуси. 70% продукции продается в столице и 30% – в регионах. Основной поток клиентов приходит стабильно через социальные сети и сарафанное радио. Федор признается, что по-прежнему лучше всего продаются черные и бежевые рюкзаки.

В какой-то момент бренд решил перейти на оптовые продажи, размещаться в гипермаркетах, не только отечественных, но и российских. Но после тестового запуска от этой идеи отказались.

– Зачем заморачиваться с собственными принтами, если можно просто выпускать партии черных и бежевых рюкзаков no name в бешеных количествах и получать большие деньги? Попробовал и понял, что мне это не интересно.

Во-первых, я увидел, как наша продукция в прямом смысле валяется на полках в гипермаркетах, и просто этого не выдержал – мы вместе с командой очень бережно относимся к тому, что делаем. Во-вторых, мы хотим развивать свой бренд – именно изделия с оригинальными принтами и выделяют Vokladki на фоне остальных и делают его узнаваемым.

– Сейчас, если к нам кто-то обращается за оптовыми заказами, то делаем. Но специально ничего не рекламируем и не шьем принципиально продукцию под чужими торговыми марками. Хотя много раз к нам обращались компании с просьбой изготовить корпоративные рюкзаки. Но мы всегда отказываемся.

«Все, с чего мы начинали, уйдет в архив»

Сезон продаж рюкзаков и сумок – лето. На данный момент на производстве работает конструктор, который тоже шьет в сезон, закройщики, помощник закройщика и 4 швеи: один специалист продолжает шить мелкую кожгалантерею, трое остальных – занимаются изготовлением рюкзаков и сумок. Команда работает слаженно, однако растущий спрос на продукцию и объемы производства требуют расширения штата.

– Мы достигли предела управляемости – нужен начальник производства. Я один не справляюсь, хотя у меня есть помощница и бухгалтер.

– Дальше в ближайших планах отказаться от монетниц, зажимов, кардхолдеров и прочей мелкой кожгалантереи, оставить только обложки для паспорта. На данный момент хотим больше шить индивидуально и в розницу. В этом случае маржинальность товара выше, так как он не залеживается на складе в ожидании заказа, а сразу доставляется покупателю.

Чтобы любое наше изделие клиент мог кастомизировать под себя, мы создали на сайте конструктор рюкзаков. То есть каждый покупатель может зайти и подобрать параметры вплоть до мелких деталей: модель, цвет, принт, материал и рисунок подкладки и так далее.

– Клиенты тоже постоянно подкидывают идеи. Например, появился запрос на рюкзаки с боковыми карманами. В ближайшее время будем выпускать такую модель.

Наша основная цель – сделать бренд Vokladki еще более узнаваемым и популярным. Хоть я и занимаюсь брендом больше 10 лет, все равно продолжаю учиться. В прошлом году получил диплом МBA и много полезных знаний.

Я никогда ни на кого не работал и больше ничего не умею. Развиваю свой бизнес так, как чувствую. Может, поэтому в основном все получается. Нет страхов и навязанных стереотипов. И даже не знаю, что должно произойти, чтобы я действительно бросил то, над чем так долго трудился. Поэтому мы продолжим экспериментировать, пробовать разные идеи и подстраиваться под запросы покупателей даже в кризисные времена.