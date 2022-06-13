Выборы в парламент Франции: первый тур не выявил явного лидера 2 13.06.2022, 8:13

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Все решится 19 июня.

Коалиция "Вместе" президента Эмманюэля Макрона в первом туре парламентских выборов во Франции лидирует с 25,8 процента голосов, следует из официальных предварительных результатов, обнародованных МВД страны в ночь на понедельник, 13 июня, сообщает "Немецкая волна".

С минимальным отставанием, набрав 25,7 процента, за ней следует объединение "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемое левым популистом Жан-Люком Меланшоном. Правопопулистская партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен набирает 18,7% голосов. До сих пор крупнейшая оппозиционная сила в парламенте - правоцентристская партия "Республиканцы" - набирает в первом туре лишь 10,4%.

Явка составила всего 47,5 процента, это еще меньше, чем на прошлых выборах 2017 года, когда проголосовали 48,7% избирателей. Это рекордно низкий показатель, отмечает агентство AFP.

Коалиция Макрона не гарантировала себе абсолютное большинство в парламенте

Учитывая особенности французской системы выборов в парламент, расстановка сил по итогам второго тура может существенно измениться. Чтобы попасть в парламент по итогам первого тура, кандидат должен заручиться в своем округе поддержкой больше 50 процентов избирателей. В округах, где ни один из кандидатов на получил такого результата, во второй тур проходят все кандидаты, набравшие более 12,5 процента голосов. Социологические службы прогнозируют, что избиратели, чьи предпочтительные кандидаты выбыли после первого тура, в большинстве случаев поддержат во втором туре представителей коалиции Макрона.

Согласно прогнозам, после второго тура коалиция Макрона может получить от 255 до 311 из 577 депутатских мандатов, объединение Меланшона - от 170 до 210. Таким образом, сторонники Макрона еще не гарантировали себе абсолютное большинство в Национальном собрании, для которого необходимо 289 мандатов, хотя сохранают шансы на такой исход. Второй тур выборов в Национальное собрании Франции запланирован на 19 июня.

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