«А потом была проверка на полиграфе» 3 13.06.2022, 9:49

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Белорусы рассказывают о самых странных собеседованиях.

Для многих людей худшее собеседование — то, на котором они не получили работу. У вас тоже было такое? Есть люди, которые скажут, что вам еще повезло: их общение с будущим работодателем было куда более странным. Сайт onliner.by рассказывает о собеседованиях, на которых что-то пошло не так.

«Получается, что кандидат может ждать ответа сколько угодно»

Иногда кажется, что нелепые собеседования могут проводить только архаичные организации, которые застряли в каменном веке. Пожалуй, одна из самых разочаровывающих вещей — отсутствие обратной связи после собеседования. Увы, Иван столкнулся с этим, когда пробовал устроиться в IT-компанию, которая занимается разработкой игр.

Работодатель планировал улучшить свой PR на международном рынке, поэтому искал соответствующего специалиста. Иван решил откликнуться, его начали рассматривать на вакантную позицию, но коммуникация растянулась больше чем на месяц.

В итоге у Ивана сложилось впечатление, что человек, который принимает решение о приеме на работу, пользуется какими-то старыми подходами, имеет свое понимание сроков ответа и норм коммуникаций, и не дает конкретного задания для проверки профессионального уровня соискателя в виде тестового.

Что пошло не так? Ивану надо было постоянно напоминать о себе и своем желании получить обратную связь. Например, напомнив о себе в пятницу утром, ответ от HR Иван получил только в понедельник: мол, обратная связь будет сегодня. Ее не случилось, через два дня снова пришлось напомнить — и только через три дня после этого пришел ответ, что в компании пока не готовы предложить соискателю позицию в PR.

— Получилось сложное общение, растянувшееся на месяц, в рамках которого кандидат не знает, как двигается процесс, как именно его будут оценивать и когда можно получить обратную связь. Получается, что кандидату всегда можно сказать, что что-то было выполнено не так, как просили, и не соответствовало ожиданиям, а ждать ответа он может сколько угодно. Во время презентации меня перебивали и намекнули, что рассчитывали на другой результат.

Иван попросил дать более развернутую причину отказа — тогда ему сообщили, что он не справился с тестовым заданием. И это вызвало еще большее удивление: он заранее уточнял, что именно нужно сделать, и руководствовался тем ответом, который получил.

— По ожиданиям, которые были обозначены уже на самой встрече, кандидат должен был сформировать PR-стратегию продвижения компании, основываясь на конкурентном анализе. Обычно для формирования качественной стратегии уходит несколько месяцев глубокой аналитики, общения с коллегами, изучения опыта самой компании и так далее, — говорит Иван. — Такие стратегии стоят денег и времени. Возможно, работодатель планировал получить некоторые инсайты во время собеседования и, не услышав их, разочаровался. Мне сложно дать полную оценку. Могу сказать, что я не первый, у кого остался негативный опыт от общения по этой вакансии. Я знаком с другими кандидатами, и у них сложилось такое же впечатление: никто не ожидал подобного низкого уровня компетенции при найме в международную компанию с корнями из Беларуси.

В любом случае кандидат должен получить конкретное задание, понятные и прозрачные критерии оценки, своевременную обратную связь по итогам общения. А не из формата «мы вам перезвоним, ждите…».

Самое главное: попытка решить проблемы бизнеса за счет опытного кандидата, из которого можно вытянуть то, что поможет решить задачи, выглядит не очень хорошей практикой. Обычно это называется иначе: консультация. Тестовое дается для определения уровня мышления и накопленного опыта.

Иван честно обменялся с HR впечатлениями: нравится то, что делает компания, но есть правило не работать с теми, кто не умеет четко ставить задачи и вести коммуникацию. Ивану пообещали «обязательно держать в курсе событий» — дать финальный ответ по поводу сложившейся ситуации и реакции на нее компании. Фактически прошла еще неделя, а ответа так и не поступило.

«Вопрос просто вверг меня в прострацию»

Но даже если коммуникация идет достаточно оперативно, на собеседовании могут быть и другие странности — чаще всего в виде вопросов. Так случилось у Дарьи, когда пару месяцев назад она нашла вакансию финансового аналитика в небольшой компании с головным офисом в Латвии. Девушку заранее предупредили, что работа предполагает частые командировки в Латвию, что ее устраивало.

— Первые два собеседования прошли достаточно стандартно, но после них обо мне словно забыли, хотя обещали дать ответ в течение пары дней. Спустя две недели мне назначили третье собеседование, на котором уже обсуждались конкретные вопросы по трудоустройству.

У девушки снова спросили, готова ли она к командировкам, Дарья подтвердила, что все в силе. Дальше последовали вопросы «А у вас есть муж?», «А вы планируете выйти замуж в ближайшее время?».

— Это уже было странно, но следующий вопрос просто вверг меня в прострацию: «А если ваши родители будут против ваших командировок в Латвию, что вы будете делать?»

В итоге история закончилась отказом Дарьи. Предложение, которое сделала компания, оказалось не таким хорошим, как девушка предполагала изначально. HR спросила о причинах отказа, Дарья сказала, что нашла более привлекательное для себя место. А дальше произошел такой диалог:

— Не могли бы вы рассказать, что это за вакансия и чем она вам понравилась больше, чем наша?

— Нет, я не хочу обсуждать это.

— Если вы не хотите у нас работать, просто так и скажите.

— Я ведь уже сказала, что не хочу, потому что нашла лучшее предложение.

— Дарья, надо быть более коммуникабельной! До свидания!

В целом в течение всех трех этапов были небольшие странные ситуации, говорит Дарья. HR не могла понять, как девушка может одновременно увлекаться и вышивкой, и восточными единоборствами.

Также она не получила внятного ответа на вопрос о том, по какому курсу будет пересчитываться зарплата (на начало месяца, по среднему за месяц, на дату выплаты и так далее) и другие моменты.

— Наверное, для них я тоже показалась странной, потому что сперва я очень хотела получить эту должность, а в результате отказалась, — предполагает девушка.

Еще один странный случай произошел, когда Дарья еще была студенткой и искала подработку. Она нашла вакансию в маленьком магазине косметики, где нужен был человек, чтобы писать и публиковать посты в группе «ВКонтакте».

— Ничего сложного, в общем-то. В качестве пробного задания мне предложили просмотреть профили в соцсетях и дать предложения, как улучшить продвижение товара. В итоге я дала несколько советов, но, мне кажется, до них додумался бы любой.

До этого публикации в группе делала хозяйка магазина, и там можно было встретить что-то внезапное.

— Я нашла пост о годовщине смерти Есенина, например. И это не было никак связано с косметикой — просто ее желание поделиться с людьми своей любовью к Есенину. Конечно, никто не запрещает делиться этим, но в группу же люди приходят не за этим.

В течение всего общения (и личного, и в соцсети) хозяйка магазина была очень доброжелательной и вежливой, говорит Дарья.

— И вот она оценила мое тестовое задание в небольшую сумму, сказала, что я могу приступать к работе с понедельника и все такое. А потом в воскресенье она между делом спросила, какой у меня знак зодиака и символ восточного гороскопа. Я честно ответила: Лев и Тигр.

Она замолчала примерно на полдня и почти в полночь написала мне, что не будет со мной работать и отдаст только деньги за тестовое задание. На этом все.

«Мечтаю попасть на экстремальное собеседование»

Вадиму 30 лет, он работает в сфере маркетинга и за последние пять лет побывал примерно на 50 собеседованиях. Не из-за того, что успел сменить много работ, — просто потому, что уж очень любит тесты, вопросы, необычных людей и все остальное, что можно встретить на собеседованиях.

Вадим делает признание, которое может расстроить HR: «Порой ходил на собеседования ради собеседований, имея работу, которую люблю».

Самое необычное собеседование Вадим не выделяет, но вот какие моменты показались ему странными:

«В небольшом ИП у меня на старте спросили, как я отношусь к токсичным людям. Позже, приступив к работе, я понял, о чем шла речь. Спустя три месяца уволился».

«Попал на онлайн-собеседование и не сразу понял, что там все кандидаты одновременно тестируются. Ни разу с таким не сталкивался. Мистер задавал всем вопросы („Расскажите о себе“, „Почему должны выбрать именно вас?“). Потом, когда я спросил: „Мистер, а почему я должен выбрать именно вас?“ — меня исключили из конференции».

«В другом месте был пункт „В молодую и большую команду нужен…“. Прихожу на собеседование, а там директриса лет 55. Мы общались в комнате 3 на 3 метра. Это был и офис, и команда, и молодость. Больше мы не общались».

«В командировке нас оштрафовали за превышение скорости. Водителю не хватало оплатить, и мы скинулись по рублю. В общем, на этой работе я заработал минус 1 рубль».

«Из странно приятных: пришел в офис, пару минут там пообщались, а потом мы с директором пошли в парк, основное общение было (про зарплату, график, задачи), когда гуляли по парку».

Похоже, что большинство собеседований все-таки оказались хорошими или как минимум не вызывающими неприятных эмоций. Но Вадиму этого мало.

— Слышал про экстремальные собеседования, где кричат и так проверяют кандидатов, — мечтаю напороться на такое и проверить себя. Всю сознательную жизнь меня заносило в неудобные моменты, я уже натренировался выкручиваться. Считаю, что зона развития [находится] за зоной комфорта.

И еще несколько историй от читателей

«Пусть само собеседование было стандартным (на вакансию специалиста по организации международных перевозок), но пару вопросов удивили: 1) От чего зависят приливы и отливы? 2) Почему сменяются поры года? Остальные уже не помню, но они точно были тоже очень забавными».

«Работаю преподавателем английского языка, искала место на курсах. HR — молодая приятная девушка, улыбается. Дословно диалог не передам, было больше десятка вопросов и финальное „Давайте представим: урок прошел, вы ждете обратную связь, а мы не пишем день, два, три. Что вы будете делать?“ — „Я напомню о себе“. — «Да-а-а!» (она даже завелась от того , что я напомню о себе). В итоге оказалось, что им нужен был человек на полную ставку, у меня же была указана частичная занятость, и я не раз акцентировала на этом внимание. HR призналась, что подумала, будто бы собеседование поменяет мое отношение к их организации, я брошу отработку в школе».

«Откликнулась на вакансию, связанную с созданием видео. Поговорили, компанию вроде бы все устраивало, оставалось уточнить мелкие детали. HR написала, чтобы спросить о желаемом уровне зарплаты. Я назвала 2 тыс. — в то время средняя по рынку для этой работы зарплата, ничего особенного. HR растворилась и больше не выходила на связь».

«Самое странное собеседование в моей жизни — когда Head of HR довольно крупной компании Беларуси с видом продавщицы в мясном отделе райпо, не обращая внимания ни на техчасть интервью, ни на что другое, выпытывала, почему я не женюсь, а живу с девушкой, как я смею мучить человека, почему я такой неконкретный».

«Компания с главным офисом в соседней стране, собеседование проходило на топ-позицию. После многочасового общения с директором предложили приехать в соседнюю столицу для продолжения личного общения и посещения офиса. Все прошло хорошо, через несколько дней на следующем этапе предложили еще раз приехать, но уже для прохождения полиграфа. Ехать еще раз не было возможности, поэтому специалиста по полиграфам выслали в Минск. Серьезность намерений компании при приеме на работу была очень высокой, как и бдительность. Все прошло успешно, и оффер был принят».

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