Контрнаступление ВСУ: украинские войска продвигаются на двух направлениях 13.06.2022, 8:52

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Украинским военным удалось отодвинуть линию фронта.

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления в Запорожской области подвинули линию фронта на 5-10 км, освобождая украинские территории от оккупантов, пишет unian.net.

Об этом сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, отвечая на вопрос о деоккупации Мелитополя во время своего вечернего видеовключение.

"За последние две недели произошли два достаточно важных события для нас, жителей Мелитополя. В первую очередь - это контрнаступление наших Вооруженных сил непосредственно в Херсонской области, на Херсонском направлении. На сегодняшний день ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона. Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал Федоров.

"Второе - это непосредственно направление со стороны Запорожья в сторону Мелитополя. Так же за две недели фронт продвинулся от 5 до 10 км в сторону города Мелитополя", - продолжил он.

Федоров при этом подчеркнул, что благодаря героическим достижением ВСУ силы российской армии, которые 110 дней назад были в десятки раз больше за украинские войска, на сегодняшний день существенно уменьшились.

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