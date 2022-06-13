Сегодня в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 13.06.2022, 8:49

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Какая будет погода?

Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник, 13 июня. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Утром и днем 13 июня, понедельник, по западной половине стране ожидаются грозы, сильные дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в понедельник составит +22… +27°С, по юго-востоку до +29°С, в северо-западных районах +19…+21°С.

Завтра и послезавтра также ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха от +8 ночью до +23°С днем.

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