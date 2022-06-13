Рождение России-2022

Рождение России-20222
- Владислав Иноземцев
- 13.06.2022, 9:20
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Не надо рассказывать сказки про «хорошего Ельцина» и «плохого Путина».
12 июня - не праздничный день.
Это день, когда российские власти решились поставить собственные интересы выше интересов более широкой общности народов; отказаться от интеграции в угоду местечковости; от демократии в пользу поклонения "сильному лидерству".
Россия 2022 года родилась из ельцинских кульбитов, из войны в Чечне, расстрела Верховного Совета и суперпрезидентской конституции. Вычленив себя из на удивление демократичного и современного на тот момент горбачевского Союза, Россия заложила основы собственной обиды на весь мир; в противостоянии хотя бы относительно меритократичной советской элите сформировала механизм отрицательного кадрового отбора; утвердила незыблемый приоритет бабла над любыми соображениями общественного блага.
Не надо рассказывать сказки про "хорошего Ельцина" и "плохого Путина" - 32 года нашей новейшей истории представляются сегодня совершенно прямой линией, ведущей в ад. За неё, как и за нынешние кровавые события, ответственны мы все - как те, кто до сих пор фанатеет от власти тех, у кого в эпоху до появления "свободной России" не было шанса выслужиться даже до полковника, так и те, кто ни разу не голосовал за "обновление страны", но не слишком активно выступал против.
Единственное, чего можно пожелать нам всем в этот день - чтобы история этой России закончилась как можно скорее...
Владислав Иноземцев, Telegram