Политзаключенный Сергей Гунь объявил сухую голодовку 13.06.2022, 9:33

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Голодовку он начал еще 9 июня.

Задержанный в рамках уголовного дела бывший директор ивент-агентства Сергей Гунь объявил сухую голодовку. Об этом сообщают читатели «Белсата».

Как отмечается, голодовку он начал еще 9 июня.

Сергея Гуня задержали 3 июня на даче по статье 342 УК («Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

Ранее Сергея задерживали по административным статьям. Во время массовых протестов в октябре 2020-го силовики вытащили мужчину из автомобиля и избили до потери сознания, так как заметили, что тот снимал омоновцев на видео.

Сергей Гунь ранее был директором ивент-агентства. Не так давно мужчина переехал в деревню и начал растить кур.

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