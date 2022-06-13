Политзаключенный Сергей Гунь объявил сухую голодовку
- 13.06.2022, 9:33
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Голодовку он начал еще 9 июня.
Задержанный в рамках уголовного дела бывший директор ивент-агентства Сергей Гунь объявил сухую голодовку. Об этом сообщают читатели «Белсата».
Как отмечается, голодовку он начал еще 9 июня.
Сергея Гуня задержали 3 июня на даче по статье 342 УК («Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).
Ранее Сергея задерживали по административным статьям. Во время массовых протестов в октябре 2020-го силовики вытащили мужчину из автомобиля и избили до потери сознания, так как заметили, что тот снимал омоновцев на видео.
Сергей Гунь ранее был директором ивент-агентства. Не так давно мужчина переехал в деревню и начал растить кур.