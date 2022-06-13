Названа причина провала российского блицкрига в Северодонецке 1 13.06.2022, 9:35

6,254

В украинском городе идут ожесточенные уличные бои.

Вооруженные силы Украины контролируют завод "Азот" в Северодонецку, на территории которого скрывается большое количество гражданских лиц. Очередной российский блицкриг в Украине провалился из-за упорного сопротивления украинских военных.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью DW.

По его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", - отметил Сак.

Он напомнил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 миллиметров, однако требуется большего количества дальнобойных артиллерийских систем.

"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS... Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", - сказал Сак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».