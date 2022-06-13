Железная Даля 2 13.06.2022, 9:41

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От лаборантки на меховой фабрике до президента страны.

Она имеет черный пояс по карате, летает в эконом-классе и стала первой женщиной-президентом Литвы, набрав самое большое в истории страны количество голосов.

В рамках спецпроекта «Женщины» «Салiдарнасць» собрала несколько любопытных фактов о жизни и деятельности Дали Грибаускайте.

От лаборантки на меховой фабрике до президента страны

Даля Грибаускайте – редкий пример политика из бывшего СССР, сумевшей оставить партийно-советское прошлое ради светлого будущего своей страны.

Ее биография довольно любопытна. Родившись в семье электрика и продавщицы, она получила хорошее образование в одной из лучших школ Литвы, после чего перебралась в Ленинград, где окончила Ленинградский государственный университет по специальности «политэкономия».

Параллельно с учебой работала лаборанткой на меховой фабрике «Рот-Фронт».

К 27 годам Даля Грибаускайте достигла немалого. Членство в КПСС, преподавательская должность в Высшей партийной школе в Вильнюсе, спустя несколько лет в Москве была успешно защищена кандидатская диссертация.

Закат коммунистической партии в конце восьмидесятых на перспективы Дали вовсе не повлияли – напротив, после недолгой работы ученым секретарем академии наук Литвы ее отправили на обучение в университет Джорджтауна на курс международных экономических отношений.

Работы, когда вернулась на родину, было невпроворот. Два года в европейском департаменте министерства международных экономических связей, три года в МИД, командировка в посольство Литвы в США – Даля Грибаускайте везде демонстрировала свой профессионализм. Позже, уже в качестве вице-министра финансов, она принимала участие в успешных переговорах с МВФ. Ее достижения не остались незамеченными: с 2001 по 2004 годы в правительстве Бразаускаса Даля возглавляла министерство финансов.

Ну а дальше случилось два значимых события. Во-первых, Литву приняли в Евросоюз и тут же выделили должность комиссара Еврокомиссии по бюджету и финансовому планированию. Как нетрудно догадаться, туда делегировали именно Грибаускайте. Во-вторых, на президентских выборах едва не случилась сенсация – первый в истории независимой Литвы премьер Казимира Прунскене во втором туре совсем немного уступила Валдасу Адамкусу, упустив возможность стать первым в истории страны президентом-женщиной. Это и подтолкнуло Далю рискнуть самой.

И она не прогадала. К выборам-2009 экс-министр финансов подошла безусловным фаворитом. Ее победа с рекордным результатом в 69,05% голосов вышла ожидаемой, как и переизбрание пять лет спустя.

Сравнила Путина с Гитлером, а Лукашенко назвала «кровавым диктатором»

«У нас есть общие друзья в Санкт-Петербурге», — сказал в 2010 году Грибаускайте в Хельсинки президент России Владимир Путин, когда в помещении не осталось камер. «Никаких общих друзей у нас нет», — ответила ему Грибаускайте.

Действительно, на протяжении всего срока литовский президент демонстрировала явную неприязнь к Путину и его политике:

«Путин использует национальный вопрос как повод для захвата чужих территорий. Именно так поступали Гитлер и Сталин. Такие аналогии абсолютно уместны...

Путин считает, что его миссия — защищать восточное полушарие. Он мыслит категориями времен Екатерины Великой. Вот таким странным образом изменился его характер», — говорила она.

Даля сравнила действия РФ с ИГИЛ.

— Я думаю, что Россия терроризирует своих соседей с помощью тех же террористических методов, — заявила Грибаускайте.

Не сложилось у Дали и с Александром Лукашенко. Несмотря на большие надежды. Во время своего первого визита в Брюссель Грибаускайте информировала глав ЕС, что поедет в Минск, разорвет изоляцию Беларуси и приблизит ее к Европе.

«Вы в этом уверены? Я бы на вашем месте был осторожнее», — предупредил ее глава Европарламента Ежи Бузек.

Через три недели Грибаускайте приняла Лукашенко в Вильнюсе, а в октябре 2010 года сама посетила Минск.

Там Лукашенко обещал ей демократические выборы, которые по традиции закончились арестами кандидатов и избиениями протестующих.

«Перевоспитания» не получилось. Масла в огонь белорусско-литовских отношений подлила и Островецкая АЭС.

А после августа 2020 года не иначе как «кровавым диктатором» Даля белорусского правителя не именует. В своем Твиттере Грибаускайте написала:

— Диктатор с окровавленными руками. Лукашенко, уходи сейчас. Ты предопределил свою судьбу – никакого будущего на белорусской земле.

Железная Даля

Надо сказать, что Грибаускайте никогда особо не стеснялась называть вещи своими именами и всегда демонстрировала решимость в своих действиях. За это ее даже прозвали Железная Даля.

С самого начала президентства она взяла штурвал в свои руки и последнее слово в любых вопросах всегда оставалось за ней.

Однажды Грибаускайте даже спасла Ангелу Меркель от разноса Трампа. Это случилось в июле 2018 года в офисе НАТО в Брюсселе. Президент США Трамп жестко раскритиковал канцлера Германии за оборонный бюджет и стал выражать сомнения в связи с тем, что Америка нужна НАТО. Встрече грозил провал.

Когда Грибаускайте получила слово, она с улыбкой обратилась к Трампу и сказала, что его замечания по поводу бюджета справедливы, но обвинения в адрес канцлера не совсем в точку.

Глава Литвы напомнила, что по инициативе Меркель немецкие военные приехали в Литву, и она сохранила единство перед лицом российской агрессии. Это высказывание вернуло встречу в конструктивное русло.

Грибаускайте и Меркель, надо сказать, всегда хорошо ладили. Главу Литвы даже называли пронемецким президентом.

Жесткая позиция Грибаускайте в отношении России помогла Меркель сплотить ЕС и применить санкции в отношении России, согласовать высылку шпионов после отравления Скрипаля в Англии.

Что касается теперешних событий, на днях экс-президент Литвы заявила о звонках Путину: «Я, наверное, прямо скажу, поскольку сейчас могу говорить прямо и открыто, поскольку не занимаю никакой пост: звонки террористу, убийце и агрессору, они и должны оцениваться как звонки террористу. Когда идет война, переговоры не ведутся, идет война. Я с самого начала войны говорила, что Путина можно остановить только на поле брани».

Скромная каратистка

Личная жизнь Грибаускайте остается под большим секретом. Она никогда официально не была замужем и не имеет детей.

Известно, что лидер Литвы с детства увлекается спортом. В 11 лет начала играть в баскетбол, правда, профессиональной карьеры не сделала. Зато у нее есть черный пояс по каратэ, которым она занимается много лет, начав еще во время работы в США.

По словам Грибаускайте, она любит готовить и удивлять гостей своего дома блюдами, созданными по рецептам лучших поваров. Один раз президент даже приняла участие в кулинарном шоу. Также у нее есть небольшой огород, на котором Даля выращивает овощи и клубнику.

Грибаускайте отлично владеет английским, русским, польским и французским языками. Любит путешествовать, читать, слушать классическую музыку.

Имеет государственные награды Литвы: орден Великого князя Литовского Гедиминаса (2003) и орден Витаутаса Великого (2009). В декабре 2012-го была удостоена Международной премии имени Карла Великого как «один из самых выдающихся политиков в балтийском регионе».

А еще Даля Грибаускайте крайне скромна в своих запросах. Говоря о необходимости экономии в Литве как о способе борьбы с экономическим кризисом, она наглядно демонстрирует это на собственном примере. Ее неоднократно можно видеть на обычном рейсовом самолете в эконом-классе с самыми обычными пассажирами.

После ухода с поста президента (с 2019 года Далю сменил Гитанас Науседа) Грибаускайте не изменила своим принципам и продолжила сражаться за принципы демократии и свободы.

Так, ее можно было видеть во время акции «Путь свободы», которая проводилась в знак солидарности с протестующими в Беларуси:

— Этот режим должен знать, как его оценивает мир. Хватит играть и сидеть на двух стульях как отчасти делал Запад и мы — будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны.

Теперь, после такого массового применения жестокой силы против своего народа, которое рано или поздно будет оценено как преступление против человечности, я думаю, мы не можем вести двойную игру, если хотим быть верны нашей свободе и пройденному пути.

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