Пять российских танков, которые ВСУ захватывают или уничтожают чаще всего 2 13.06.2022, 10:01

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Западное оружие сделало их максимально уязвимыми.

Больше всего российские войска потеряли танков семейства Т-72 — этот основной боевой танк поступил на вооружение армии СССР в далеком 1973 году. В ранние годы он был одним из лучших в мире — надежная комбинированная броня из стали и полимеров, мощный двигатель, 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, позволяющая эффективно бороться с танками НАТО, автоматическая зарядка, дающая возможность убрать из экипажа заряжающего, и при этом скромные масса и габариты, облегчающие транспортировку машины на дальние расстояния и ее проходимость, пишет zerkalo.io.

Однако с 1973 года прошло почти полвека, а полностью заменить Т-72 в армии так и не вышло — вместо этого машину постоянно модернизируют, но на войну отправляют и совсем старые ее модификации (например, Т-72А появились в советской армии в 1979 году — а в 2022 году в Украине таких танков потеряли уже 21 штуку). Большинство потерянных Россией машин представлено пятью танками: модификацией Т-72Б (варианты выпуска 1985 и 1989 годов), а также ее версиями Т-72Б3 образца 2011 и 2016 года, плюс модификация «восьмидесятки» Т-80У. Расскажем о них в порядке уменьшения потерь.

Т-72Б

На вооружение танк поступил в 1985 году. Его, пожалуй, главными особенностями можно считать установку контейнеров динамической защиты и замены обычного орудия на пушку-пусковую установку. Динамическая защита — это блоки, прикрепляемые на броню танка и представляющие собой «бутерброд» из двух слоев стали и слоя взрывчатки между ними.

Когда в такой блок на броне попадает снаряд или ракета, взрывчатое вещество должно сдетонировать, «метнуть» во вражеский боеприпас стальные пластины и вывести его из строя или не дать продавить броню кумулятивной струей. Работает это не всегда, и большинство танков НАТО новшество заимствовать не стали — зато советские и постсоветские машины со времен Т-72Б практически повсеместно используют динамическую защиту.

Что касается орудия, то пушка-пусковая установка позволяет, теоретически, в разы повысить огневую мощь машины: в отличие от обычных пушек, она дает возможность стрельбы не только снарядами, но и противотанковыми ракетами (прямо через ствол). Максимальная эффективная дальность полета ракеты вдвое выше, чем у снаряда (примерно пять километров против двух с половиной), и, теоретически, любой танк с пусковой установкой может безнаказанно уничтожать вражеские машины, не умеющие пускать ракеты.

На практике этого пока никто не проверил — история не знает случаев, когда в ходе каких-либо реальных столкновений ракеты из Т-72Б сколько-нибудь массово уничтожали бронетехнику противника с безопасного расстояния. Тем не менее, отказываться от них не спешат.

Всего потерянных Россией Т-72Б Oryx насчитал 136, большая часть из них была уничтожена — 79 штук. 42 танка захватили украинские военные, остальные были повреждены, брошены или подпадают сразу под несколько категорий.

Т-72Б3

На сегодняшний день — это наиболее массовый условно современный танк российской армии. Несмотря на то, что в России разработаны более совершенные танки (различные модификацииТ-90, «Армата»), военное руководство страны решило пойти по принципу «больше, но дешевле» и запустило модернизацию упомянутого выше Т-72Б, чтобы хоть как-то адаптировать его к условиям современной войны.

От предшественников Т-72Б3 отличается более совершенной динамической защитой «Контакт-5», более мощным двигателем, новой автоматизированной системой управления огнем и новыми ночными прицелами «Сосна-У», позволяющими вести бой в любую погоду, ночью и в условиях задымления. Кстати, «Сосну-У» для Т-72Б3 разработало минское ОАО «Пеленг». На танке также доработан автомат заряжания (можно использовать новые, более эффективные снаряды), поставлены новые гусеницы и несколько модернизированная пушка. В качестве защиты от ударов ПТРК «Джавелин» на часть танков наваривали «козырьки» из арматуры, надеясь, что это не даст бьющему в крышу танка снаряду уничтожить машину.

Тем не менее, танка нового поколения из Т-72Б3 не получилось. Практически ни одной продвинутой системы, разработанной в России (новых длинноствольных орудий, комплексов активной защиты, продвинутых радаров и систем наблюдения, динамической защиты последнего поколения и так далее) Т-72Б3 не получил. Фактически единственным достоинством модернизации оказалась ее сравнительная дешевизна. В остальном Т-72Б3 тяжело назвать удачной машиной, особенно в 2022 году.

Потери танков составляют на 11 июня 119 единиц — однако соотношение уничтоженных, захваченных и брошенных машин совсем иное, чем у Т-72Б. Всего 56 «бэ-три» было уничтожено, при 47 захваченных и восьми брошенных. Остальные подпадают под несколько категорий. Получается, что российские танкисты «дарили» украинцам или бросали свои невредимые танки чаще, чем теряли их в бою. Пожалуй, для одного из самых продвинутых массовых танков армии это довольно печальная статистика.

Т-73Б3 образца 2016 года

Танк был создан всего через пять лет после оригинального Т-72Б3 и представляет собой дальнейшую модернизацию версии. Чтобы сделать машину более защищенной, на нее повесили новую динамическую защиту «Реликт» и противокумулятивные экраны. Также танк стал лучше «видеть» — машину оснастили камерами заднего обзора и цифровым дисплеем — и быстрее ездить благодаря новому двигателю. Как и Т-72Б3, никаких продвинутых систем, делающих модификацию кардинально отличающейся от всех предыдущих, установлено не было.

Потери Т-72Б3 образца 2016 года лишь немного уступают предыдущей версии — всего российские войска лишились 104 таких танков. При этом уничтожено на поле боя было «всего» 45 штук. А захвачено неповрежденными украинской стороной — 48, плюс шесть брошено (остальные попадают сразу под несколько категорий). Получается, что самая продвинутая «семьдесятдвойка» чаще доставалась украинцам без боя, чем куда более старый Т-72Б, которому уже 37 лет.

Т-80У

Вторым по популярности российским танком после Т-72 является Т-80 и его модификации. Если Т-72 — рабочая лошадка военных, то вступивший в строй в 1976 году Т-80 — чуть более дорогая и продвинутая машина. Особенностью даже самых ранних версий «восьмидесятки» стал газотурбинный двигатель, обеспечивающий машине отличную скорость и маневренность (это был первый танк с такой силовой установкой в мире). Также Т-80 имел встроенную, а не навесную динамическую защиту «Контакт-5». Модификация Т-80У 1985 года получила башню с усиленной броней, современные (на то время) прицелы, модернизированную 125-миллиметровую пушку, комплекс управляемого вооружения и некоторые другие нововведения.

Потерянных Т-80У, подтвержденных фото- или видеодоказательствами, Oryx насчитал 70. Больше всего их было уничтожено — 29 штук. При этом 24 танка достались украинской стороне неповрежденными, а 15 — рекордное количество — брошены, остальные относятся к другим категориям. В данном случае соотношение захваченных и брошенных российской стороной машин — пожалуй, наихудшее из всех основных российских танков, около 60%.

Т-72Б образца 1989 года

#Ukraine: Locals preparing to burn a Russian T-72B Obr 1989 tank. It has been stripped of useful items, such as NSV HMG & Kontakt-5 4S22 ERA blocks, each containing 0.28kg of PVV-12M RDX-based explosives that can be harvested.



As the cage on the top is not useful, it is ignored. pic.twitter.com/YSVBkPT5J1 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 26, 2022

Т-72Б образца 1989 года стал первой модернизацией танка Т-72Б. К концу восьмидесятых стало известно о созданных для танков НАТО продвинутых бронебойных оперенных снарядов, и часть советских Т-72Б постарались как можно лучше от них защитить — танки получили встроенную динамическую защиту «Контакт-5», позволявшую с большей вероятностью, чем предыдущие версии, отбить снаряд или не дать кумулятивной струе войти в броню. Также машина получила более мощную башню с толстой броней, опять-таки, против новых снарядов НАТО. Новшество не пригодилось, холодная война окончилась без танковых сражений.

Россия, по данным Oryx, потеряла в Украине уже 54 танка Т-72Б образца 1989 года. Большая часть была уничтожена — 29 единиц. «Всего» 17 танков оказались захваченными в неповрежденном состоянии, четыре — брошены (остальные попадают сразу под несколько категорий).

А что с самыми современными танками России? Их не теряли?

Теряли.

Хотя российского «супероружия» — танков Т-14 «Армата» — на фронте никто не видел, на поле боя попадались другие новые российские машины, в первую очередь Т-90А. Однако, судя по всему, их на фронте очень мало. Oryx насчитал всего 20 потерянных танков — и из них всего семь оказались уничтожены, тогда как девять — захвачены, а четыре — брошены (остальные попадают сразу под несколько категорий).

Замечен в Украине и самый продвинутый из серийных танков России, Т-90М «Прорыв». Эта машина оказалась единственной, на которой установлена активная защита — в отличие от динамической, такая система позволяет уничтожать вражеские снаряды еще на подлете. За кампанию Россия потеряла один такой танк уничтоженным.

Наконец, самая продвинутая версия Т-80 — танк Т-80БВМ — также использовалась в войне. Российские военные потеряли 26 таких машин, из них всего девять уничтоженными, зато 16 захваченными и один брошенным.

В подсчетах Oryx очень большое количество потерянных Россией машин не получается идентифицировать — целых 136 танков попало в раздел «Неопознанные».

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