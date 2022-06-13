На Марсе нашли гигантский «глаз», размером с город 13.06.2022, 10:14

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Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Благодаря ему ученые могут воссоздать картину прошлого Солнечной системы.

На поверхности Марса камера аппарата Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) сделала снимок ранее неизвестного кратера, который похож на гигантский глаз. Об этом сообщает Science Alert.

Марсианский "глаз", который пристально смотрит в космос, имеет диаметр 30 км. Он находится в южном полушарии Марса, который называется Аония Терра. Наблюдаемая местность известна своими кратерами, именно там находится известный ударный кратер Лоуэлла, чей диаметр составляет впечатляющие 200 км.

По словам ученых, большинство кратеров в Аония Терра образовались в ходе массивных ударов около 4 млрд лет назад. Этот период был тяжелым для всей Солнечной системы, чьи планеты подвергались мощным и многократным ударам астероидов. Земля также не избежала этой участи, считается, что именно тогда на нашу планету попала вода и органические соединения. Но на Земле атмосфера и землетрясения стерли с поверхности планеты большинство следов древней бомбардировки астероидами.

Но бесплодный и геологически спокойный Марс сберег все эти следы на своей поверхности. Поэтому ученые могут воссоздать картину неспокойного прошлого Солнечной системы.

Такие марсианские регионы, как Аония Терра также могут раскрыть внутреннее строение Марса. Во время таких сильных ударов на поверхности оказывается материал, который в противном случае навсегда остался бы под поверхностью планеты. Область на новом снимке показывает, насколько сложен и разнообразен состав почвы в этом регионе.

Кратер в форме глаза находится в местности, которая испещрена каналами, вероятно, их создала жидкая вода в далеком прошлом Марса. На дне каналов можно увидеть более темный материал, а некоторые каналы даже возвышаются над поверхностью. Возможно, такой эффект был получен из-за эрозии почвы в высохших руслах рек.

К югу от кратера можно увидеть меньшие кратеры и осыпи, а к северу поверхность более гладкая и имеет блеклый оттенок.

В самом центре кратера виден темные материал, похожий на темную дюну. В кратере также располагаются конические насыпи и осыпи.

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