Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
- 13.06.2022, 10:18
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Они стоят до 62 тысяч долларов.
Летом на ремонт нет ни желания, ни времени. Realt нашел двухкомнатные квартиры, в которых сразу можно жить. Интерьер минималистичный и легкий, а в некоторых даже остается мебель. Посмотрите, где находятся двушки и сколько они стоят.
Улица Кедышко (Первомайский район)
Двухкомнатная квартира находится в доме 1961 года постройки на улице Кедышко, 13. Капитальный ремонт там проводили в 2015 году. Общая площадь квартиры — 42,73 м² с кухней в 5,6 м².
Квартира полностью готова для проживания. В двух изолированных комнатах много света. Окна в гостиной выходят на две стороны.
При продаже остается встроенная кухня, газовая плита, стиральная машина и шкаф. По мебели можно договориться.
В квартире совмещенный санузел с душевой кабиной.
Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся остановки наземного вида транспорта. Недалеко располагается станция метро "Парк Челюскинцев". Много детских садов и школ поблизости.
Преимущество дома в том, что он окружен парками: Челюскинцев и Севастопольским. Рядом бульвар Толбухина.
Стоимость квартиры - 52 тысячи долларов.
Улица Калиновского (Первомайский район)
Продается уютная двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме 1963 года постройки по улице Калиновского, 31. Дом после капремонта. Общая площадь квартиры - 42,4 м². Кухня - 5,7 м².
Квартира стандартной планировки. Она находится на первом этаже. Внутри сделан хороший ремонт, который позволяет сразу заселиться. В квартире установлены стеклопакеты, на полу лежит ламинат, есть встроенные шкафы. Покупателям не придется тратиться на бытовую технику и мебель, ведь владельцы оставляют и ее.
Санузел — совмещенный, там установлена ванна. Стиральную машину владельцам удалось разместить в кухне.
Дом стоит недалеко от кольцевой. До станции метро «Восток» 10 минут на общественном транспорте. Рядом есть продуктовые магазины, детские сады и школы. Достаточно близко располагается Полоцкий парк и Слепянская водная система.
Стоимость двушки— 54 тысячи долларов.
Улица Сурганова (Первомайский район)
Дом на Сурганова, 5 был построен в 1959 году. Капремонт там был сделан в 2018-ом. Общая площадь — 43,26 м². Кухня — 5,41 м².
Квартира располагается на третьем этаже. Из окна открывается вид на Ботанический сад. Одна комната является проходной. Там владельцы разместили гостиную со сдержанным интерьером. Кстати, есть возможность купить двушку с мебелью.
В квартире есть балкон и совмещенный санузел, где установлена ванна.
Дом расположен в обжитом зеленом районе, где есть все для комфортной жизни: продовольственные и промтоварные магазины, торговые центры, банки, аптеки, кафе.
Рядом находятся Ботанический сад и парк Челюскинцев.
Стоимость квартиры - 57 500 долларов.
Улица Ангарская (Заводской район)
Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома 1966 года постройки по улице Ангарская, 12А. Общая площадь двушки - 43,2 м². Кухня занимает - 5,63 м².
Квартира полностью готова к проживанию. Во время ремонта владельцами были выровнены стены, проведена разводка всей электрики. В качестве напольного покрытия в спальне и гостиной выбран паркет, в кухне и санузле — плитка.
В прихожей стоит вместительный шкаф, где много место для хранения вещей. Кухня полностью укомплектована бытовой техникой: варочной панелью Gefest, духовым шкафом, холодильником Bosch и посудомойкой Electrolux.
Квартира также оснащена мебелью.
Санузел — совмещенный. Он облицован плиткой. Установлена современная душевая кабина, стиральная машина Electrolux и висит зеркало с подогревом.
В двушке есть застекленный балкон, а в доме отдельное помещение в подвале.
Дом расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Могилевская», рядом ТЦ «МОМО». Поблизости находятся несколько детских садов.
Стоимость квартиры — 58 тысяч долларов.
Улица Кижеватова (Октябрьский район)
Дом на Кижеватова, 64 был построен в 1977 году. Общая площадь квартиры — 46,4 м². Кухня — 7,1 м².
Квартира очень светлая и теплая. Окна выходят на южную сторону. В двушке сделан ремонт с заменой электропроводки и канализационных труб, окон. Во всех комнатах на полу лежит современный линолеум.
В кухне имеется столешница из натурального камня. Новым владельцам остаются оба встроенных шкафа-купе и мебель.
В квартире есть застекленный балкон и раздельный санузел с ванной.
По словам автора объявления, возле дома всегда есть парковочные места. Также недалеко находятся парк Солнечная Долина и Неморшанский сад.
Стоимость двушки — 62 тысячи долларов.