Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить 13.06.2022, 10:18

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Они стоят до 62 тысяч долларов.

Летом на ремонт нет ни желания, ни времени. Realt нашел двухкомнатные квартиры, в которых сразу можно жить. Интерьер минималистичный и легкий, а в некоторых даже остается мебель. Посмотрите, где находятся двушки и сколько они стоят.

Улица Кедышко (Первомайский район)

Двухкомнатная квартира находится в доме 1961 года постройки на улице Кедышко, 13. Капитальный ремонт там проводили в 2015 году. Общая площадь квартиры — 42,73 м² с кухней в 5,6 м².

Квартира полностью готова для проживания. В двух изолированных комнатах много света. Окна в гостиной выходят на две стороны.

При продаже остается встроенная кухня, газовая плита, стиральная машина и шкаф. По мебели можно договориться.

В квартире совмещенный санузел с душевой кабиной.

Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся остановки наземного вида транспорта. Недалеко располагается станция метро "Парк Челюскинцев". Много детских садов и школ поблизости.

Преимущество дома в том, что он окружен парками: Челюскинцев и Севастопольским. Рядом бульвар Толбухина.

Стоимость квартиры - 52 тысячи долларов.

Улица Калиновского (Первомайский район)

Продается уютная двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме 1963 года постройки по улице Калиновского, 31. Дом после капремонта. Общая площадь квартиры - 42,4 м². Кухня - 5,7 м².

Квартира стандартной планировки. Она находится на первом этаже. Внутри сделан хороший ремонт, который позволяет сразу заселиться. В квартире установлены стеклопакеты, на полу лежит ламинат, есть встроенные шкафы. Покупателям не придется тратиться на бытовую технику и мебель, ведь владельцы оставляют и ее.

Санузел — совмещенный, там установлена ванна. Стиральную машину владельцам удалось разместить в кухне.

Дом стоит недалеко от кольцевой. До станции метро «Восток» 10 минут на общественном транспорте. Рядом есть продуктовые магазины, детские сады и школы. Достаточно близко располагается Полоцкий парк и Слепянская водная система.

Стоимость двушки— 54 тысячи долларов.

Улица Сурганова (Первомайский район)

Дом на Сурганова, 5 был построен в 1959 году. Капремонт там был сделан в 2018-ом. Общая площадь — 43,26 м². Кухня — 5,41 м².

Квартира располагается на третьем этаже. Из окна открывается вид на Ботанический сад. Одна комната является проходной. Там владельцы разместили гостиную со сдержанным интерьером. Кстати, есть возможность купить двушку с мебелью.

В квартире есть балкон и совмещенный санузел, где установлена ванна.

Дом расположен в обжитом зеленом районе, где есть все для комфортной жизни: продовольственные и промтоварные магазины, торговые центры, банки, аптеки, кафе.

Рядом находятся Ботанический сад и парк Челюскинцев.

Стоимость квартиры - 57 500 долларов.

Улица Ангарская (Заводской район)

Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома 1966 года постройки по улице Ангарская, 12А. Общая площадь двушки - 43,2 м². Кухня занимает - 5,63 м².

Квартира полностью готова к проживанию. Во время ремонта владельцами были выровнены стены, проведена разводка всей электрики. В качестве напольного покрытия в спальне и гостиной выбран паркет, в кухне и санузле — плитка.

В прихожей стоит вместительный шкаф, где много место для хранения вещей. Кухня полностью укомплектована бытовой техникой: варочной панелью Gefest, духовым шкафом, холодильником Bosch и посудомойкой Electrolux.

Квартира также оснащена мебелью.

Санузел — совмещенный. Он облицован плиткой. Установлена современная душевая кабина, стиральная машина Electrolux и висит зеркало с подогревом.

В двушке есть застекленный балкон, а в доме отдельное помещение в подвале.

Дом расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Могилевская», рядом ТЦ «МОМО». Поблизости находятся несколько детских садов.

Стоимость квартиры — 58 тысяч долларов.

Улица Кижеватова (Октябрьский район)

Дом на Кижеватова, 64 был построен в 1977 году. Общая площадь квартиры — 46,4 м². Кухня — 7,1 м².

Квартира очень светлая и теплая. Окна выходят на южную сторону. В двушке сделан ремонт с заменой электропроводки и канализационных труб, окон. Во всех комнатах на полу лежит современный линолеум.

В кухне имеется столешница из натурального камня. Новым владельцам остаются оба встроенных шкафа-купе и мебель.

В квартире есть застекленный балкон и раздельный санузел с ванной.

По словам автора объявления, возле дома всегда есть парковочные места. Также недалеко находятся парк Солнечная Долина и Неморшанский сад.

Стоимость двушки — 62 тысячи долларов.