Уличный бой с оккупантами в Северодонецке попал на видео 13.06.2022, 10:33

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Враг пытался заблокировать группу украинских воинов в одном из домов.

В сети опубликована видеозапись фрагмента боя на улицах Северодонецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, враг пытался заблокировать группу украинских воинов в одном из домов и держал выход из него под огневым контролем. Однако бойцам удалось выйти из помещения, уничтожив нескольких оккупантов.

"Жесткий бой в Северодонецке. Наши бойцы чуть не попали в окружение, но с боем смогли отойти, в то же время уничтожив несколько орков", - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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