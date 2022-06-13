Петр Первый и Владимир Последний 3 13.06.2022, 10:35

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Путин рискует стать руководителем империи, находящейся в фазе распада.

Владимир Путин, комментируя войны, которые вел Петр I, выдвинул версию, что знаменитый царь не зарился на чужое, а возвращал своё. «Судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать [территории] и укреплять», – заявил российский президент, пишет «Салiдарнасць».

В качестве примера Путин привел Приладожье: «А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем Российского государства».

Ну, если нынешний хозяин Кремля является таким поборником «исторической справедливости», то должен немедленно вернуть Кенигсберг (ныне Калининград) Германии – ведь этот город вообще до конца второй мировой никакого отношения к России не имел.

Далее наберется еще много мест, отобранных Москвой у основателей и тех, кто там «испокон веков жил». Отдельная проблема будет с Крымом: на него, помимо украинцев, могут претендовать и греки, и турки, и итальянцы…

В общем, если сейчас начать пересматривать существующие границы, исходя из того, кому что когда-то принадлежало, этот мир очень быстро прекратит свое существование. Зато на нынешней территории России столько всего нужно «укреплять», что Путину и десяти жизней не хватит, чтобы с этим справиться.

Поэтому для всех было бы гораздо лучше, если бы президент РФ не пытался перекроить границы в соответствии со своими представлениями о прекрасном, а сосредоточился на пространстве от Брянска до Владивостока. А не то в один прекрасный день Сибирь может оказаться частью Китая, где своих «возвращенцев» хватает.

И вообще нынешняя очевидная попытка российского президента «закосить» под знаменитого императора будет иметь для его страны тяжелые последствия, Сравнивая себя с Петром Первым, Путин рискует оказаться Владимиром Последним. Последним руководителем империи, находящейся в фазе распада.

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