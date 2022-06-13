Куда летят отдыхать белорусы? 13.06.2022, 10:39

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Тех, кто сможет отдохнуть в Европе, в этом сезоне будет немного.

Турция, Грузия, Египет и ОАЭ – эти направления нынешним летом рассматривает большинство желающих отдохнуть белорусов. Об особенностях туристического сезона 2022 г. корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал директор компании «Вояжтур» Евгений Сазыкин.

Куда хочешь выбирай

– Большинство отечественных туристов выбирает более удобные варианты, когда можно улететь прямым рейсом из Минска, – обращает внимание собеседник.

Впрочем, туристы, которым удалось получить шенгенские визы (в нынешнем году это достаточно сложная задача), могут воспользоваться вылетами из соседних стран: аэропортов Варшавы и Вильнюса.

– Визовые центры работают слабо, и визу получить очень сложно. Поэтому тех, кто сможет отдохнуть в Европе, в этом сезоне будет немного, – делает прогноз Евгений.

По его словам, несмотря на несколько выросшую стоимость туров, Турция занимает первое место в предпочтениях белорусов:

– Достаточно популярны летние поездки в Эмираты, которые раньше белорусы опасались бронировать из-за жары. Но сейчас ценовой фактор для многих более важен. А поскольку отдых в ОАЭ летом несколько дешевле, многие туристы выбирают это направление.

В Египет теперь добираться достаточно долго и не очень удобно, признает эксперт. Полет занимает порядка 8-9 часов с дополнительной посадкой в казахстанском Актау. Поэтому путешественникам с маленькими детьми придется ощутить лишние нагрузки. В те же Эмираты рейс занимает чуть менее 6 часов, и дополнительных посадок самолет не делает.

Некоторые туристические компании предлагают туры в Черногорию, Шри-Ланку, Занзибар и другие страны. Пересадка в Стамбуле на лайнеры турецких авиалиний позволяет продолжить маршрут в мир экзотики, по которому соскучились туристы за годы пандемии.

– Предлагаем подобные направления и мы, однако объемы меньше, чем в прошлом году. Сказывается работа турецкого перевозчика, который периодически отменяет полеты. К тому же по сравнению с прошлым годом серьезно выросла стоимость рейсов, – рассказывает Е. Сазыкин.

Сколько стоят путешествия

Турция. 10-дневный отдых на двоих по системе питания «все включено» обойдется в среднем около 1 200 евро. К этой сумме придется добавить транспортный сбор, а это еще 115–120 евро с человека. ПЦР-тесты или сертификаты о прививках не нужны.

Грузия. Отдых в горах Кавказа – от 1 200 долларов, но по системе питания «только завтраки» (транспортный сбор включен в стоимость). Кроме того, перед вылетом необходимо либо сдать ПЦР-тест за 72 часа, либо предоставить сертификат о вакцинации.

Египет. 10-дневный отдых на двоих обойдется в среднем от 1 400 долларов. В эту стоимость не входит транспортный сбор в размере 170 долларов на человека. До вылета в Египет необходимо пройти регистрацию на сайте visitegypt.gov.eg, загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на коронавирус и получить QR-код. Его необходимо предъявить службам контроля по прибытии.

ОАЭ. Отдых в 10 ночей по системе питания «только завтраки» обойдется в 1 300 долларов (сюда учтен транспортный сбор за двоих). Необходим ПЦР-тест за 48 часов до вылета.

Россия. Набирает обороты среди белорусов и новое автобусное направление по маршруту Анапа – Геленджик. Время в пути – около двух суток. В среднем 10-дневный отдых с человека – порядка 300 долларов (без учета питания). Ковидные ограничения отменены.

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