Почему каждый российский солдат гибнет на войне в Украине напрасно Альфред Кох

13.06.2022, 10:47

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Альфред Кох

Даже если успел отправить домой стиральную машину.

Очередной день войны прошел в тяжелых боях, которые тем не менее ничего кардинально не изменили. Никто никого не победил, никто ничего не взял, и никто ничего не сдал. На восточном фронте без перемен.

Люди, погибшие за этот день, погибли за победу.

А вот, кстати, большой вопрос: зря ли погиб солдат той армии, которая в конечном итоге проиграет? Или хоть бы и наоборот: а не зря ли погиб солдат победившей армии?

Я думаю, на эти вопросы нет ответа, который бы всех устроил. У каждого есть свое мнение на этот счет.

Одно я знаю твердо: российский солдат в любом случае погиб зря. Даже если он успел отправить домой стиральную машину. Ведь нельзя же считать хорошей платой за нее собственную жизнь, верно?

А больше он ничего от этой войны не выиграет. Даже если его армия победит. Жизнь его близких не станет спокойнее и безопаснее: выйдя на польскую границу, Россия станет еще ближе к пресловутой "инфраструктуре НАТО". А как учит нас "великий" Путин – это и есть главная экзистенциальная угроза России.

Жизнь его близких не станет богаче, поскольку в условиях санкций надеяться на рост благосостояния россиян не стоит, к тому же, часть и без того скудных ресурсов нужно будет направить на восстановление разрушенной Украины. Плюс еще больше денег нужно будет тратить на армию: ведь НАТО стало ближе! Особенно с учетом еще и Финляндии...

По всему получается, что ни живой, ни мертвый он ничего от этой войны не выиграет, да и Россия в целом его смертью не купит себе ни безопасности, ни достатка. Никто не станет счастливее от того, что этот парень был убит на этой войне.

Тогда зачем он воюет? Для чего? Чтобы что? Какова цель? Неужели просто деньги? Вот эти пресловутые 3000 долларов, которые ему сулят за краткосрочный контракт на войну – это и есть начало и конец всей его мотивации?

А зачем Путин его отправляет на войну? Зачем он тратит эти самые 3000 долларов? Какова цель? Вот прошло уже более ста дней войны, погибло уже тридцать с лишним тысяч россиян. Что вы говорите? Не тридцать? Да я даже спорить не буду. Да хоть один. Пускай погиб всего одни солдат. Зачем?

Вот пусть мне хоть генерал Конашенков расскажет четко и внятно: он погиб, зато мы... Что мы? Взяли Попасную? А зачем? Зачем вам Попасная? Чтобы взять Северодонецк! А зачем вам Северодонецк? Приращивать территории? Как Петр I? А, ну да... У вас же мало...

Петр I пробивал "окно в Европу", чтобы с ней торговать. А вы для чего? Для чего вам территории ближе к Европе? Что вы с ними будете делать? Торговать с Европой вам теперь долго не грозит. Тогда зачем? Превращать по своему обыкновению в помойку? Вот Мариуполь вы уже превратили в помойку. Теперь Северодонецк превращаете...

Ну, тогда так и скажите: российские солдаты погибают для того, чтобы мы отвоевали территории и превратили их в помойку. Что ж, благородная задача. Снимаю шляпу. Расскажите об этом своим солдатам. Им будет легче умирать, когда они узнают о ваших великих замыслах...

Совсем другое дело – украинский солдат. Он погибает за свободу. За свой дом. За свой народ. Он ни на кого не нападал. Он защищает свою страну от врага, который хочет превратить ее в помойку.

А украинский солдат не хочет, чтобы его страна превратилась в помойку. И поэтому он сражается. Тут все ясно и понятно. И даже если Украина проиграет эту войну, то все равно этот солдат погиб не зря: он сделал максимум того, что он мог сделать, чтобы его страна не превратилась в помойку. И его совесть чиста: он выполнил свой долг.

И вот эта космическая разница в мотивации, она ведь видна и на поле боя. Имея, пока еще, огромное преимущество в оружии и в остальных ресурсах, российская армия не может никуда продвинуться... А что будет, когда это преимущество испарится? А ведь оно рано или поздно испарится...

Нужно ли рассуждать о том, зря или не зря погиб русский солдат, если его армия проиграет? Тут уже совсем все ясно... А, значит, все смерти русских солдат были и будут зря. Независимо от результата этой войны. И это мы можем твердо сказать, не дожидаясь ее итога. Уже сейчас.

Мое сознание не вмещает в себя всего ужаса этой войны. Я никогда в жизни не сталкивался со столько масштабной глупостью и бессмыслицей. Меня оторопь берет, когда я слушаю все объяснения того, зачем Путин начал эту войну. Все, что было предложено Москвой в качестве ее обоснования – это беспомощный вздор и набор абсолютно пустых аргументов. Они не выдерживают никакой критики. Это просто какая-то постыдная абракадабра, недостойная гомо сапиенс.

Этой войне нет разумного объяснения. Ее зачинщики – больные, несчастные, убогие люди, не справившиеся с ответственностью, которую на себя взяли. Они не должны больше управлять Россией. Наконец, они просто опасны для всего человечества.

Альфред Кох, Главред

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