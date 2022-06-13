Офис Зеленского: Белорусские добровольцы получат украинское гражданство 13.06.2022, 10:52

Киев уважает тех, кто готов отдать свою жизнь за свободу Украины.

Украина постарается как можно скорее дать гражданство белорусским добровольцам, которые сражаются на ее стороне. Во время войны подходы будут изменены.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Отвечу коротко. Война изменила многие наши подходы. Мы будем работать над тем, чтобы все люди, в том числе и белорусы, которые находятся на стороне Украины и платят за нашу свободу огромную цену, имели возможность получить паспорта", - сказал он.

По его словам, госаппарат будет стараться очень быстро и эффективно это делать.

"Сейчас у нас многие государственные институты по ходу войны перестраиваются. Мы с большим уважением относимся к тем, кто готов отдать свою жизнь. Мы с благодарностью решим все их проблемы", - добавил Подоляк.

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