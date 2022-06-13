На Павла Северинца оказывают давление в колонии 5 13.06.2022, 11:01

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Ему сократили количество звонков домой и лишили длительного свидания.

Политзаключенного Павла Северинца, которые отбывает срок в исправительной колонии города Шклова, лишили длительного свидания. Об этом сообщают правозащитники. Они напоминают, что последний раз у Северинца длительное свидание было в декабре прошлого года.

Однако в апреле этого года администрация шкловской колонии признала его "злостным нарушителем режима". В качестве наказания ему сократили количество звонков домой и денежных переводов. Недавно Северинец сообщил родным, что его еще лишили и длительного свидания.

Павла Северинца задержали в июне 2020 года — за два месяца до президентских выборов. В том день он был у Комаровского рынка, где проходил сбор подписей за выдвижение кандидатов. Спустя год — в мае 2021 — его приговорили к семи годам колонии усиленного режима. Его, а также еще шесть человек, обвинили в организации массовых беспорядков. Все они признаны политзаключенными. Приговор суда Северинец встретил словами: "Беларусь будзе вольнай! Верым! Можам! Пераможам!".

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