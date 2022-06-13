Ученые назвали продукты, которые улучшают работу мозга
- 13.06.2022, 11:05
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В исследовании приняли участие 90 людей старше 70 лет.
Употребление какао-продуктов улучшает когнитивные функции у пожилых людей, например, состояние памяти. Это защищает от развития старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, пишет medicina.ua.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 90 людей старше 70 лет. Их разделили на три группы, каждая из которых получала напиток с высоким, средним или низким содержанием какао. Полезные свойства шоколада объясняются действием флаванолов – веществ, которые снижают риск развития слабоумия. Чтобы сохранить чистоту эксперимента, людей попросили исключить из своего рациона продукты, которые также содержат флаванолы – чай и красное вино.
Когнитивные функции участников оценили с помощью специальных тестов перед началом исследования, которое длилось 8 недель, и в его конце. Оказалось, что показатели улучшились в группе людей, которые ежедневно выпивали напиток с высоким или средним содержанием какао.