Путин уволил Поклонскую 13 13.06.2022, 11:08

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Она занимала должность заместителя руководителя «Россотрудничества».

Президент России Владимир Путин уволил бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую с должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации, пишет "Настоящее время".

Сама Поклонская сказала, что это произошло "в связи с переходом на другую работу", но не сообщила подробностей о новом назначении.

На должность замглавы Россотрудничества Поклонская была назначена в начале февраля 2022 года. Другим указом Путина она была освобождена от должности посла России в Кабо-Верде на островах Зеленого Мыса, на которую ее назначили 13 октября 2021 года.

На следующий день МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской. Представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил, что она разыскивается за государственную измену, а также находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Он добавил, что у Поклонской "спрятаться не получится даже в Африке".

В декабре суд в Киеве разрешил задержать Поклонскую. В Украине против нее заведены уголовные дела по подозрению в совершении госизмены и по обвинению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

В январе 2022 года стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла. Она заявила, что у нее "изменились личные обстоятельства" и она "готова на любую должность, где будет полезна государству".

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