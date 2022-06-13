Под Минском прошла череда однотипных ДТП 11 13.06.2022, 11:21

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В чем причина?

Сразу несколько аварий с участием диких животных было зарегистрировано за последний уик-энд. Все они произошли ночью, в условиях ограниченной видимости. Не обошлось без жертв среди людей. Так, на трассе М3 погибла пассажирка Audi A5: под машину попал лось. Другие ДТП, случившиеся в регионе, связаны с попыткой объехать животное.

Авария с Audi A5 произошла в ночь с субботы на воскресенье. «На 33-м км дороги Минск — Витебск, на территории Логойского района, водитель (1982 г. р.) сбил лося, — сообщили в УВД Минской области. — В результате ДТП пассажир-женщина (1988 г. р.) скончалась на месте, а пассажир-мужчина (1987 г. р.) был госпитализирован».

В ночь на субботу на трассе М1 под Борисовом оказалась в кювете и перевернулась Skoda Fabia. «24-летняя водитель ехала со стороны Минска. Слева на дорогу перед машиной неожиданно выскочил лось, — пишет onliner.by со ссылкой на ГАИ. — Девушка резко затормозила и вывернула руль вправо. Машина съехала в кювет. Получил травмы головы 30-летний пассажир Skoda, житель Минска».

Почти полночь субботы, дорога под Несвижем: вновь перевернутая машина и снова выход животного на трассу — на этот раз косули. Женщина (1986 г. р.) на Toyota Yaris заметила косулю, неожиданно выбежавшую на дорогу справа. Водитель, чтобы не сбить животное, резко затормозила и вывернула руль. Из-за этого маневра Toyota перевернулась. Женщина получила травму руки.

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