Британская разведка назвала определяющий фактор битвы за Донбасс 13.06.2022, 11:19

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Фото: ЕРА

Ключевой 90-километровый участок российской линии фронта лежит к западу от реки Северский Донец.

Возле украинского Северодонецка продолжаются бои, и в течение ближайших месяцев операции по форсированию рек, вероятно, будут одними из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что ключевой 90-километровый участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Чтобы достичь успеха в текущей оперативной фазе наступления на Донбасс, России придется или проводить амбициозные фланговые действия, или осуществлять форсирование рек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским силам часто удавалось уничтожать мосты перед отступлением, тогда как Россия пыталась создать сложную координацию, необходимую для успешного крупномасштабного перехода через реки под обстрелами.

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