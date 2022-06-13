В Беларуси некоторые каши подорожали более чем на половину 1 13.06.2022, 11:42

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Журналисты сравнили цены на продукты с прошлогодними.

Белстат сообщил, что за год (в мае 2022-го к маю 2021-го) цены на продукты питания выросли на 19,3%. Все тот же Белстат отслеживает цены на товары в Беларуси и публикует их у себя на сайте. Журналисты onliner.by посмотрели, как подорожали разные продукты.

Для подборки мы рандомно выбрали продукты из списка Белстата (всего Белстат отслеживает цены более чем сотни продовольственных товаров).

Цены указаны за 1 килограмм, за 1 литр либо за 1 десяток.

Как видно из таблицы, продукты питания дорожают неравномерно. Гречка и рис за год подорожали на 56%, зато яйца — всего на 6% при годовой инфляции в 17%. То есть с учетом инфляции яйца даже подешевели.

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