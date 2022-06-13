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Украинские военные сбили вражеский Су-34 под Изюмом

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  • 13.06.2022, 11:43
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Украинские военные сбили вражеский Су-34 под Изюмом

Оккупантов поздравили с «днем России»

В Харьковской области в районе Изюма 12 июня зенитно-ракетные Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

«Российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испытать судьбу» — ответили зенитчики и сбили дерзкую «сушку», поздравив таким образом оккупантов с «днем России», — говорится в сообщении.

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам, неизвестно.

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