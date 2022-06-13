закрыть
13 июня 2022, понедельник, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты обиделись на Евросоюз из-за санкций

16
  • 13.06.2022, 12:01
  • 7,812
Лукашисты обиделись на Евросоюз из-за санкций

А раньше говорили, что «они идут на пользу».

Лукашисты подали иск на страны Евросоюза с требованием отменить санкции.

Так называемые профсоюзы решила доказать незаконность введенных Евросоюзом санкций в отношении белорусских предприятий. Марионеточные профсоюзы обратились в Международную организацию труда с иском о нарушении странами ЕС ряда основополагающих конвенций МОТ и международного права.

Напомним, раньше представители режима Лукашенко заявляли, что «санкции им только на пользу».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко