Лукашисты обиделись на Евросоюз из-за санкций

Лукашисты обиделись на Евросоюз из-за санкций16
- 13.06.2022, 12:01
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А раньше говорили, что «они идут на пользу».
Лукашисты подали иск на страны Евросоюза с требованием отменить санкции.
Так называемые профсоюзы решила доказать незаконность введенных Евросоюзом санкций в отношении белорусских предприятий. Марионеточные профсоюзы обратились в Международную организацию труда с иском о нарушении странами ЕС ряда основополагающих конвенций МОТ и международного права.
Напомним, раньше представители режима Лукашенко заявляли, что «санкции им только на пользу».