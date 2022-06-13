Лукашисты обиделись на Евросоюз из-за санкций 16 13.06.2022, 12:01

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А раньше говорили, что «они идут на пользу».

Лукашисты подали иск на страны Евросоюза с требованием отменить санкции.

Так называемые профсоюзы решила доказать незаконность введенных Евросоюзом санкций в отношении белорусских предприятий. Марионеточные профсоюзы обратились в Международную организацию труда с иском о нарушении странами ЕС ряда основополагающих конвенций МОТ и международного права.

Напомним, раньше представители режима Лукашенко заявляли, что «санкции им только на пользу».

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