Украинские журналисты собрали всю известную информацию о здоровье Путина 8 13.06.2022, 12:07

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СМИ пишут, что главный агрессор мира болен раком.

Журналисты обобщили все известные данные о болезнях президента РФ Владимира Путина из наиболее авторитетных источников.

В сюжете программы "Гроші" приходят к выводу, что глава страны-агрессора долго не протянет, пишет unian.net.

Впервые о болезни Путина стало известно из обычных слухов. Затем за эти данные взялись журналисты-расследователи и представители разведки.

Американский кинорежиссер Оливер Стоун говорит, что у Путина был рак, и он победил его. Сегодня об этом трубят разведки многих стран, в частности, США. В апреле всплыла информация, что президент РФ опять лечится от онкологии.

Издание The Sun со ссылкой на источник в Кремле предупреждало об операции Путина по поводу рака. Так, журналисты-расследователи выяснили, что глава РФ постоянно проводит время с огромным количеством медиков. Издание "Проект" узнало, что среди них - травматолог, лор, нейрохирург.

По версии издания "Проект", 25 ноября 2016 года Путину была проведена операция. Ее проводили 12 врачей. Эту операцию журналисты связывают с онкологией.

"Казалось бы, все, рак вылечен. Но в 2019 году ситуация повторяется. Только врачей уже намного больше", - говорится в сюжете программы "Гроші". Журналисты говорят, что у президента РФ, скорее всего, случился рецидив травмы.

Среди врачей, замеченных близ Путина, - хирург-онколог Селиванов. Он провел с президентом РФ 166 дней. Разведки теперь предупреждают о рецидиве онкологии Путина.

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