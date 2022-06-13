В Беларуси зафиксировали перевозку гаубиц без опознавательных знаков 16 13.06.2022, 12:29

7,124

Появились подробности.

В Беларуси продолжают фиксировать перемещения российской военной техники. 11-12 июня замечены перевозки по железной дороге гаубиц и САУ без опознавательных знаков.

Также фиксировалась активность российской авиации на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщает сайт obozrevatel.com.

11 июня в 18:30 по ЖД в Новобелицком районе Гомеля прошел ЖД-состав с минимум 10-ю гаубицами без опознавательных знаков. Эшелон двигался со стороны тупика в промзоне в сторону ЖД-станции Новобелицкая".

Также ночью 12 июня в Гомеле фиксировалась перевозка САУ.

02:00 Гомель. На ЖД-станции "Гомель-Четный" двигался состав, на котором перевозилось около 13 САУ в камуфляжной окраске без опознавательных знаков, а также было замечено два крытых вагона РЖД. Состав двигался в сторону Брянска, эти же САУ были замечены еще 11 июня в Новобелицком районе Гомеля.

В течение дня беларусы видели передвижение в южном направлении "Урала" в пиксельной окраске, а также БАЗ 6303 и КАМАЗ с меткой "V", их видели возле Гомельской ТЭЦ-2.

Активность фиксировалась и на аэродроме Мачулищи.

14:20 Мачулищи. Вертолет Ми-8 ВВС РБ летел на площадку Купол (Волма), оттуда в 14:50 полетел в д. Черетянку (Житковичский район, Гомельская область), а в 17:00 вернулся в Мачулищи. 18:50 Мачулищи. Вылетел Ту-134 ВКС РФ.

В самом Гомеле в течение дня видели "Уралы" с меткой "V" и с красно-зеленой меткой вооруженных сил Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».