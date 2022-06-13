Главный урок истории для Украины 1 Владимир Вятрович

13.06.2022, 12:30

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Владимир Вятрович

Грубой ошибкой была вера лидеров в возможность договориться с Россией.

К известному афоризму «История — учительница жизни» я всегда добавляю: строгая учительница, повторяющая неусвоенные уроки невнимательным ученикам. И уроки поражений даже ценнее победных — ведь могут помочь нам избежать ошибок.

Давайте попробуем вместе понять, почему сто лет назад украинское государство потерпело крах?

Сразу отбросим простые ответы. Ибо простые ответы на сложные вопросы в большинстве своем неправильные.

Украинцы не хуже других народов, которые тоже восстанавливали свои государства на руинах империй после Первой мировой, но им это удалось. Мы не менее упорные, чем поляки, литовцы или финны. Не менее жертвенные. Тогда, ради свободы, украинцев погибло больше, чем представителей всех других народов.

Политическая элита украинцев не была медленной и нерешительной, как некоторые утверждают. Мы вторые после финнов провозгласили независимость.

Вызовы, с которыми столкнулись украинцы, были серьезнее, чем у соседей.

Но я не призываю идеализировать ни наших политиков того времени, ни общего состояния украинского общества. Ошибки тоже играли значительную роль в поражении.

Давайте попробуем разобраться с объективными и субъективными причинами падения Украинского государства, рожденного революцией 1917−1921 годов. Дабы уяснить, какие ошибки не должны повторять.

Начнём с объективных обстоятельств, повлиять на которые было фактически невозможно.

Национальное сознание украинцев постепенно возрастало вместе с национальным движением в 19 веке. Это — потенциал, который был у лидеров. К началу революции движение уже перешло в политическую стадию развития. То есть его главными представителями стали не только поэты, писатели, художники.

В начале 20 века формировались украинские политические партии. Революционная украинская партия во главе с Николаем Михновским еще в 1900 году определила главную задачу — создать независимое украинское государство. Оно обеспечило вектор на следующий век.

Однако низкий уровень образования или его полное отсутствие, катастрофическое экономическое состояние большой массы украинцев оставляли их за бортом процессов национального самоосознания или, тем более, активного участия в национальном движении.

Еще одной объективной проблемой была слишком незначительная осведомленность о нас в мире. Тогда не было политической эмиграции, которая могла бы рассказывать об украинцах. Она начала формироваться уже после поражения. А те из наших земляков, которые покинули родной край раньше из-за нищеты, в Европе или Америке боролись за выживание на чужбине. Их первые общественные объединения только начали появляться. Поэтому украинцы в мире были далеки от того, чтобы стать лоббистами украинского национального движения.

И, наконец, последняя и важнейшая проблема — большое количество сильных врагов. Тем, кто создавал украинское государство в начале 20 века, противостояли:

— российские большевики — сильнейший враг, рассчитывавший еще и на поддержку среди украинцев;

— военные формирования так называемой «белой России», поддерживаемой отдельными европейскими государствами;

— восстановленное польское государство, тоже заручившееся помощью европейцев.

Никто из других народов, завоевавших независимость, не сталкивался с такой сильной, разносторонней и масштабной внешней агрессией.

А теперь поговорим об ошибках, которых не могло быть.

В первую очередь недостаточное внимание к развитию вооруженных сил. Создатели украинского войска не просто не получали необходимой поддержки от политической элиты — они были вынуждены доказывать потребность в армии.

Политики считали, что после кровавой мировой войны все народы откажутся решать вопросы силовыми методами, и Украина станет первой. Эти романтические представления стоили украинцам очень дорого. Потерянное время и потенциал первых месяцев революции было весьма сложно компенсировать. А «сойтись где-нибудь посредине» с агрессором не удалось, так что пришлось формировать армию уже в условиях полномасштабного вторжения.

Грубой ошибкой была вера лидеров в возможность договориться с Россией. Не важно какой, «белой» или «красной». Ни одна из них не собиралась мириться с существованием независимой Украины.

Еще более опасное заблуждение — вера многих украинцев, что эта война за независимость их не касается. Они считали, что их жизнь не изменится от победы или поражения какой-либо из сторон. Что можно тихо и незаметно отсидеться в «крайней хате». Следующие десятилетия показали: оккупанты придут и в крайнюю хату, чтобы отобрать то, что им нужно. В том числе — жизнь.

Но самый важный недостаток: неспособность украинских политиков отличить политических соперников от врагов государства.

Ожесточенные дискуссии по разному видению будущего Украины были неизбежны и вполне естественны. Угрозой стало то, что в какой-то момент эти споры для участников стали важнее, чем противостояние врагу.

Эта ошибка очень дорого стоила всем — Грушевский, Петлюра, Винниченко, Скоропадский, Махно переосмысливали ее уже в эмиграции. Еще больше за эту ошибку заплатили оставшиеся на родной земле украинцы — их ждали десятилетия кровавых репрессий.

А теперь давайте сравним с нынешней Украиной, чтобы понять, почему мы можем победить в этой войне с Россией.

Абсолютное большинство жителей Украины сегодня считают себя украинцами. Следовательно, проблемы с национальным самоосознанием, с которыми сталкивались наши предшественники, почти нет.

Об Украине не просто знают. Мы — государство, независимость и целостность которого признают почти все страны мира. Во многих из них эффективно работает украинская диаспора. Борьба украинцев за свободу — одна из главных тем мировых медиа.

Впервые за свою историю мы получаем не только экономическую, но и военную помощь, в том числе оружие, да еще и наступательное.

Степень российской агрессии в настоящее время и сто лет назад примерно соизмерима. Но мы имеем дело только с одним врагом, пусть даже он атакует с территории двух стран. И против этого врага — весь цивилизованный мир. Следовательно, и здесь нам легче наших предков.

А вот насчет ошибок прошлого, которые в наших силах не повторять — здесь ситуация похуже. Важность армии общество и власть начали осознавать только после начала войны с Россией в 2014 году. Упустив два десятилетия независимости на растрату военного потенциала.

Но даже после начала войны украинцы были недостаточно последовательными. В 2019-м победил Владимир Зеленский, который уверял, что войну можно завершить не военными путями. И большинство украинцев поверило, что это возможно. Следовательно, согласились, что приоритетом государственной политики стало строительство и ремонт дорог, а не развитие армии и закупка вооружения.

Новая волна агрессии в 2022-м, дошедшая до Киева, изменила ситуацию. Парламент начал выделять больше ресурсов на Вооруженные силы. Президент заговорил об украинской армии как главном гаранте независимости.

Большинство украинцев активно включилось в войну — в ряды Вооруженных сил, терробороны, добровольческих подразделений, как волонтеры. Известная поговорка зазвучала по-другому: «Моя хата с краю — первым врага встречаю».

А как же с главной политической проблемой столетней давности — неспособностью политических лидеров к сотрудничеству? К сожалению, чем дальше с начала полномасштабного вторжения в Россию, тем меньше уверенности, что они полностью усвоили этот урок. Действительно ли украинские политики понимают: каждый из них может иметь здесь друзей, союзников, конкурентов, соперников, оппонентов. Но враги — за пределами страны в России, которая ведет войну против всех нас.

Конкуренты, соперники, оппоненты могут видеть Украину другой в будущем. Враги ее просто не видят в будущем. Они могут притворяться союзниками или даже друзьями, формулировать соблазнительные предложения для борьбы с оппонентами, но нельзя забывать — их целью является уничтожить наше государство.

Поэтому, сравнивая Украину сто лет назад и сегодня, имеем значительно лучшие объективные обстоятельства для победы. И даже лучшие условия для преодоления субъективных преград. У нас есть шанс сделать так, чтобы потомки без брома читали о нашей эпохе. Мы, в отличие от предшественников, знаем, что значит поражение в войне с Россией. Знаем, что мир с ней может стоить даже дороже войны.

Мы ведь усвоили уроки? Не правда ли?

Владимир Вятрович, «Новое время»

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