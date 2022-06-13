Руководителя одного из отделений БелЖД задержали 1 13.06.2022, 12:39

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В чем причина?

Силовики задержали 45-летнего руководителя одного из отделений Белорусской железной дороги. Мужчину взяли с поличным в момент передачи ему пакета с деньгами — тысячей долларов и 7,3 тыс. рублей, говорят в МВД.

Утверждается, что он систематически получал деньги от руководителя одной из столичных клининговых компаний, основное направление которой — уборка железнодорожных станций.

«После перевода средств на счет фирмы за оказанные услуги часть из них обналичивалась и передавалась чиновнику. Известно, что более чем за год фигурант получил свыше 46 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток.

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