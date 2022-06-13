В Минске обнаружили странную купюру в $100 2 13.06.2022, 12:55

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Что с ней не так?

Судебные эксперты проверили необычную купюру номиналом 100 долларов, у которой нашли много брака. Оказалось, что купюра подлинная. Вероятно, среди коллекционеров она могла бы произвести настоящий фурор.

Изначально сомнения в подлинности 100-долларовой купюры появились у работника столичного банка. Денежный билет был передан в экспертно-криминалистический отдел по Ленинскому району Госкомитета судебных экспертиз.

Выяснилось, что это подлинная купюра Федеральной резервной системы США серии 1996 года, хоть и с большим количеством брака.

«Изначально сомнения в подлинности были вызваны несоответствием некоторых элементов защиты денежного билета, а именно иным расположением водяного знака и защитной нити, частичным отсутствием люминесценции защитной нити и наличием растекания краски в отдельных изображениях», — говорится в официальном пресс-релизе.

Как установили судэксперты, брак связан с нюансами технологического процесса, которые были допущены на производстве.

Что будет дальше с этой купюрой?

Вероятно, она вернется в тот банк, который решил проверить денежный билет на подлинность, рассказали журналисту Onlíner в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

— Если купюра вызывает сомнения у банковского работника, обычно банк вызывает следственно-оперативную группу, которая назначает экспертизу в нашем комитете. Мы проводим техническую экспертизу: используя микроскоп, эксперт на своем рабочем месте сравнивает сомнительную купюру с эталонными образцами и устанавливает ее подлинность. Далее денежный билет возвращается назад инициатору вместе с заключением эксперта, — описывает процедуру работы с такими купюрами специалист комитета Анна Барышникова.

В Госкомитете отметили, что это достаточно редкая ситуация, когда купюра имеет столько брака, но при этом является подлинной.

За сколько такую купюру можно продать?

Журналисты поинтересовались, что думает о ценности этой купюры Сергей, который показывал читателям свою коллекцию банкнот из сотни стран.

— Эту купюру можно продать дорого, особенно если приложить документ от судебных экспертов, где перечисляются все изъяны. Думаю, ее цена минимум 1000 рублей, по крайней мере, дешевле я бы не отдавал. Многое, конечно, зависит от количества заинтересованных в покупке людей. Эта купюра должна создать ажиотаж при продаже, — убежден коллекционер.

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