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СБУ арестовала агента ФСБ в Харьковской области

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  • 13.06.2022, 12:59
  • 4,006
СБУ арестовала агента ФСБ в Харьковской области

Видео задержания.

В Харьковской области задержали агента ФСБ РФ, который передавал противнику сведения о ВСУ.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в Службе безопасности Украины, опубликовав видео с его захватом.

Злоумышленник контактировал со своими кураторами через интернет, передавая координаты блокпостов и военных укреплений.

Оперативники СБУ задержали пособника оккупантов, во время выполнения им очередного задания российской спецслужбы.

Согласно ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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