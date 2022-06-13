Бутылка с деньгами из Смоленска всплыла в Беларуси через 14 лет

Бутылка с деньгами из Смоленска всплыла в Беларуси через 14 лет2
- 13.06.2022, 13:14
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И это лучшая иллюстрация инфляции.
В 2008 году кто-то в Смоленске вложил в бутылку 10 российских рублей и отправил в путешествие по Днепру. Спустя 14 лет ее выловили в Беларуси, сообщает смоленское издание Readovka67.
На купюре в 10 российских рублей написана вероятная дата отправления — 18 июля 2008 года и автограф неизвестной смолянки.
В 2008 году обменять 10 российских рублей можно было на один американский доллар. Сейчас же примерно 17 центов (или 60 белорусских копеек) — на половину батона уже не хватит, как и на проезд в столичном метро, но можно купить семь коробков спичек.