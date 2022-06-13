«На месяц уехал в отпуск за границу, мне тоже ждать «тяжелую» жировку?» 13.06.2022, 13:15

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«Тунеядцы» уже получают новые жировки.

Новые жировки, предназначающиеся уехавшим из страны тунеядцам, уже упали в почтовые ящики. И не очень приятно удивили собственников. С одной стороны, суммы не очень большие (горячая вода не расходуется, а с отоплением уже завязали, застав только небольшой промежуток по повышенным тарифам). С другой, с осени начнется все по новой. И уж там, возможно, кошельки придется открывать шире. Onlíner решил вспомнить, кого закон (не)относит к тунеядцам, а также разобраться, как можно проверить себя «на добропорядочность» и что делать с «тяжелой» жировкой родственникам, делящим одну жилплощадь с уехавшим.

— Постановлением №166 был дополнен перечень граждан, считающихся занятыми в экономике (то есть не «тунеядцами»), теми лицами, которые работают за границей и при этом состоят на учете как плательщики обязательных страховых взносов в ФСЗН, — объясняет юрист BusinessAdvisers Law&Tax Firm Анна Скриган. — Вместе с тем ранее лица, работающие или проходящие обучение в дневной форме за границей, могли быть исключены из списка «тунеядцев», которые оплачивают коммунальные услуги в полном размере, после предъявления подтверждающих документов в комиссию, формирующую соответствующие списки граждан.

С 31 марта 2022 года от «полной» оплаты коммунальных услуг могут быть освобождены только лица, работающие или получающие образование на территории государств, являющихся участниками Евразийского экономического союза (то есть Армении, России, Казахстана или Кыргызстана).

Не все знают, но закон позволяет людям, уезжающим, например, на лечение за границу или на дачу на срок свыше 10 дней подряд, не оплачивать определенные виды коммунальных услуг за период своего отсутствия (Постановление cовмина от 16.12.2005 №1466). Для этого было достаточно сообщить о своем отъезде в организацию, осуществляющую начисление платы за коммунальные услуги, и по приезде предоставить подтверждающие документы. Для «тунеядцев» же, уехавших за границу с 1 марта 2022 года на срок свыше 30 дней кряду, перерасчет за «коммуналку» с учетом периода отъезда не производится, наоборот, она рассчитывается по полной стоимости.

Но как узнать, «тунеядец» ли ты? Согласно декрету №3, конкретный список лиц, не занятых в экономике, формируется специальной комиссией и утверждается решением соответствующего исполкома. При этом граждане, внесенные в такой список лиц, не занятых в экономике, информируются путем указания об этом в счете за коммунальные услуги.

— Можно также самостоятельно проверить, включены ли вы в список «тунеядцев». Это можно сделать посредством Единого портала электронных услуг (здесь), однако для этого понадобится электронно-цифровая подпись или уникальный идентификатор, который можно получить бесплатно, обратившись в службу «Одно окно» или Национальный центр электронных услуг.

Важно помнить, что данная электронная услуга недоступна с 20 февраля до 1 марта, с 20 мая до 1 июня, с 20 августа до 1 сентября, с 20 ноября до 1 декабря, так как в эти периоды осуществляется формирование (актуализация) базы данных граждан, не занятых в экономике.

Кроме того, для получения информации о включении в список граждан, не занятых в экономике, можно позвонить или направить письменное обращение (в том числе по электронной почте) в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации. Подробнее о порядке получения информации о включении в список граждан, не занятых в экономике, — здесь, — дополняет помощник юриста BusinessAdvisers Law&Tax Firm Игорь Рябцев.

Вы не «тунеядец», если:

• трудоустроены на территории Беларуси;

• были уволены: не более 6 месяцев назад по причине истечения срока действия контракта, сокращения, несоответствия занимаемой должности или работе из-за здоровья; не более 3 месяцев назад по иным основаниям.

• получаете пенсию;

• зарегистрированы в качестве ИП;

• являетесь самозанятым и платите единый налог;

• выполняете работы по гражданско-правовым договорам;

• являетесь участником коммерческой организации (кроме акционерного общества);

• занимаетесь агроэкотуризмом;

• являетесь адвокатом, нотариусом;

• являетесь ремесленником;

• получаете образование в дневной форме или получили диплом в текущем календарном году;

• являетесь родителем ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет или многодетным родителем;

• зарегистрированы в качестве безработного или проходите обучение по направлению органа по труду;

• имеете инвалидность;

• получаете доход от сдачи внаем помещений, машино-мест и платите подоходный налог;

• отбываете наказание по приговору суда (арест, ограничение свободы, лишение свободы) или в отношении вас применена мера пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу;

• и в иных случаях.

Перечни лиц, которые не являются «тунеядцами», установлены Постановлением СовМина от 31.03.2018 №239, с которым можно ознакомиться здесь.

Как же быть тем, кто зарегистрирован с тунеядцем в одном помещении. Неужели платить придется за себя и «за Сашку»? В этом плане закон все еще суров, но и справедлив: «Если вместе с „тунеядцем“ в жилом помещении зарегистрированы иные лица, то полная стоимость указанных услуг оплачивается лишь в той части, которая приходится на „тунеядца“. То есть, например, количество тепловой энергии, затраченной на подогрев воды в жилом помещении, где зарегистрирован один „тунеядец“ и один не „тунеядец“, делится на 2, и только одна половина оплачивается по полной стоимости», — уточняет Анна.

Помимо тяжелой «коммуналки», надо помнить, что «тунеядцы» лишены еще и возможности получить господдержку при строительстве или приобретении жилья (то есть льготные кредиты или субсидии для них становятся недоступны).

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