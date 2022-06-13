The Guardian: Российские оккупанты вывозят из Украины ценные артефакты

The Guardian: Российские оккупанты вывозят из Украины ценные артефакты1
- 13.06.2022, 13:17
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И делают это не из-за денежной выгоды.
Группа специалистов, которых наняла Россия, вывозит из оккупированных регионов Украины ценные культурные артефакты, в частности скифское золото. Это обнаружили международные ученые и эксперты по цифровым изображениям, пишет The Guardian 12 июня.
Издание отмечает, что эксперты наблюдали за расхищением артефактов с начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, и "обнаружили закономерности в преступлениях".
Эксперты рассказали, что есть очень убедительные доказательства того, что это "целенаправленный шаг России": вывозятся конкретные картины и украшения, в основном дорогостоящие древние филигранные изделия.
Исследователи подозревают, что ценности избраны из-за их культурного значения, как "часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны", а не из-за денежного интереса.