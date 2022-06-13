Какой будет погода на этой неделе? 13.06.2022, 13:31

Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 июня.

14 июня погоду в стране будет определять циклон, смещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область России, пишет pogoda.by .

Ночью ожидается преобладание облачной погоды, дожди, во многих районах страны сильные дожди, грозы. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер ночью переменных направлений, днем западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +14..+20°С, по востоку Беларуси до +22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем – расти.

15 июня ночью республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем с акватории Балтики переместится атмосферный фронт. Переменная облачность. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +17..+23°С.

16 июня ночью погоду будет определять область повышенного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с Балтийского моря. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +18..+24°С.

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