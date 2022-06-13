«Нынешняя ситуация может стать основанием для экономической блокады» 13.06.2022, 13:48

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Международные профсоюзы настроены наказать режим Лукашенко.

О причинах и возможных последствиях «дела профсоюзов-2» сайт «Свободные новости» поговорил с Владимиром Гончариком, который с 1986 по 2001 год возглавлял официальные профсоюзы.

– Напомню, что ранее произошла зачистка общественного поля страны: ликвидированы сотни общественных организаций, закрыты практически все независимые СМИ и сайты.

И вот новый объект пристального внимания силовиков. В чем дело?

Хотим или не хотим – но выборы придется проводить. Экономическая ситуация, в том числе из-за западных санкций, будет ухудшаться; импортозамещение, на которое руководство страны делает ставку, требует времени, средств и сил. Любой, кто хочет удержать власть, закручивает гайки. Зачем инакомыслие – каждый должен иметь одну точку зрения на происходящее!

Независимые профсоюзы работали в рамках своих уставов, не политизировали социально-экономическую ситуацию и даже, кстати, выступали против западных санкций, потому что прекрасно понимают: те бьют в первую очередь по обычным людям.

Международная организация труда, Глобальный союз Индастриал, другие международные профсоюзы резко отреагировали на задержания наших профлидеров. Я разговаривал с коллегами: никто бы не хотел введения новых санкций против Беларуси. Но в любом случае «дело профсоюзов-2» грозит негативными последствиями для страны.

– Случайно ли прокуратура объявила о возможной ликвидации ряда организаций во время ежегодной Международной конференции труда?

– МОТ проводит последовательную политику в отношении белорусских властей: страна неоднократно вносилась в спецпараграф – черный список государств, где нарушаются права независимых профсоюзов и трудящихся. Нынешняя ситуация может стать основанием для введения новых санкций. Или же для применения спецпараграфа 33. МОТ применяла его только один раз за все время своего существования: в 2011 году против Мьянмы. Тогда было обращение к правительствам стран международного сообщества прекратить всякие отношения с военной хунтой этой страны. Что и случилось – Мьянма оказалась в экономической блокаде.

– Но второй вариант только усугубляет положение белорусских властей. Какая им тогда выгода?

– Думаю, любая власть должна просчитывать последствия своих действий. А реакция международных профсоюзов на задержания своих коллег в Беларуси свидетельствует об их решительности. Конечно, ликвидировать независимые профсоюзы не составит особого труда, но лучше этого не делать. На самом деле они не такие уже и страшные…

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