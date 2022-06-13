Оккупантов настигла «кара небесная» на Харьковщине 13.06.2022, 13:55

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Бойцы ВСУ показали яркие кадры уничтожения захватчиков.

Бойцы Национальной гвардии Украины в Харьковской области уничтожили живую силу российских войск и боекомплект артиллерийских снарядов с помощью беспилотника.

Зрелищное видео удара по позиции противника показали в Facebook Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

На опубликованных кадрах видно, что вражеские солдаты, расслабившись, грузили боеприпасы, когда их накрыл украинский дрон.

"Кара небесная" - смертельный сюрприз для рашистов. Легкие БПЛА гвардейцев дистанционно тревожат пехоту оккупантов, унося жизнь и раня многих из них. Они заставляют врага постоянно держаться вблизи укрытий, сковывают и отвлекают значительные ресурсы", - рассказали о работе дронов украинские защитники.

"Благодаря ювелирной работе бойцов спецназначения на Харьковщине была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов именно с помощью дрона", – подчеркнули военные.

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