Что происходит с цветочным бизнесом в Беларуси? 13.06.2022, 13:53

Эксперт – о том, почему так подорожали цветы и что ждет нас дальше.

В прошлом году в это время мы охапками покупали пионы на Комаровке по 2-3 рубля за штуку. В начале нынешнего лета пионы продавали уже по 7 руб., полувялые – по 5 руб. Что происходит на цветочном рынке Беларуси, почему будет еще хуже и когда мы можем лишиться привозных цветов, citydog.io рассказал специалист по оптовым продажам одной из минских цветочных фирм.

– Пришла на Комаровку за любимыми пионами – целый год ждала наступления сезона – а бабушки на открытом рынке продают их по 7 рублей за штуку, – поделилась возмущением минчанка Катерина. – А что такое букет из трех пионов – ничего! Но отдать почти сорок рублей за пять штук – это уже чересчур. Год назад пионы в этом же месте бабули продавали максимум по три рубля за штуку...

– А я специально пришла к закрытию Комаровки в воскресенье, знаю, что нераспроданное отдают дешевле, не везти же срезанные цветы бабушкам обратно домой. И да: букет из пяти пионов отдавали за 15 рублей, – рассказывает минчанка Дарья. – Но видели бы вы его – я бы такой не довезла домой: бутоны раскрытые, лепестки вот-вот отвалятся. Подружка рассказывала, что на метро «Магілёўская» в переходе продавали по 3 руб. за штуку, но мне туда ехать неудобно, да и некогда.

Почему пионы так подорожали – вот что говорит эксперт

– В цветочных магазинах все подорожало в основном из-за перевозки, цены на нее за последние два месяца выросли почти в три раза, – рассказал представитель оптовой цветочной минской фирмы. – Если раньше фура из Нидерландов стоила 2,5 тысячи евро, то сейчас мы платим за фуру до Минска 6-7 тысяч. Это отражается и на стоимости цветов.

В Европе сильно подорожало топливо, также стоимость цветов увеличилась из-за перегрузки транспорта, несвоевременной отгрузки. Раньше если мы загружались в понедельник, то в среду цветы были уже в Минске. Это было и быстрее, и свежее, и более четко. Сейчас из-за загрузок-перегрузок фуры иногда едут по 5-6 дней.

Очень много времени занимает растаможка, создавая дополнительные потери на качестве. Это приходится тоже покрывать ценой. Горшочные цветы занимают больше места, чем «срезка», поэтому цены на них выросли на 30–40%. «Срезка» местами подорожала на 10–20%. Плюс много убытков цветочный бизнес терпит из-за того, что транспорт часто простаивает в очередях на границе.

«Раз у бабушек – значит, дешево»? Нет, сейчас это так не работает

– Бабушки, продающие цветы на Комаровке, неглупые. Они ведь не всё продают на рынках. У бабушек пионы для букетов покупают и цветочные магазины. Пионы всегда были востребованы, поэтому цветочные магазины покупают и местный, белoруcский, цветок.

И бабушки, торгуя на рынках и в переходах, формируют цены в соответствии со спросом, который они хорошенько изучают. Холодная весна тут ни при чем. Сезон просто немножко сместился во времени – пионы начали распускаться позже. Но и сезон у пионов короткий: быстро расцвели, продались – и всё.

Да, в топе по продажам всегда были розы, орхидеи. Но и пионы пользовались большой популярностью. Голландский пион в Беларуси можно приобрести практически круглый год. Его нарезают в бутонах, обрабатывают специальными способами, химией, и он будет лежать законсервированный в холодильниках – такой длительный способ хранения тоже отражается на его цене. Стоить он будет еще дороже, чем сейчас, и, конечно, в разы дороже, чем у бабушек на Комаровке. Иногда и в 5, и в 10 раз дороже.

Кажется, с цветочным бизнесом в Беларуси все не очень

– Цветов в Беларусь ввозится все меньше, цветы все дороже, спрос на них падает, – продолжает наш собеседник. – И будет только хуже, цветочную сферу ждут большие потрясения. Кажется, в Беларуси букет цветов скоро станет элементом роскоши. А значит, бабушки на Комаровке станут зарабатывать еще больше. Их цветок окажется более востребованным, но и они будут поднимать цену.

Кстати, с 10 июля цветочников ждут большие изменения, какие – нам пока не очень известно, ждем. Скорее всего, часть цветочного ассортимента в принципе уйдет с рынка. Но только 10 июля мы узнаем, какие именно цветы мы не сможет привозить в Беларусь. Будем подстраиваться под реалии, исходя из ситуации и регулирования рынка. Возможно, начнем возить более дешевые цветы.

Кстати: а как продлить жизнь вялому букету пионов?

– Если цветок пиона уже открыт, продлить его жизнь сложно, – утверждает наш собеседник. – Пион надо брать более закрытый, постепенно он раскроется, и это как раз таки займет время, увеличив вам момент любования.

Продлить его жизнь в летнюю жару практически нереально. Пиону необходимы прохлада, холодная вода, ее ежедневная замена. Можно добавить в воду немного аспирина. Но, если дома жарко, растянуть жизнь цветка – любого – практически невозможно.

Да, в холодную воду на ночь кладут розы, с пионами это практически не работает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».