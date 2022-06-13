Что происходит с цветочным бизнесом в Беларуси?
- 13.06.2022, 13:53
Эксперт – о том, почему так подорожали цветы и что ждет нас дальше.
В прошлом году в это время мы охапками покупали пионы на Комаровке по 2-3 рубля за штуку. В начале нынешнего лета пионы продавали уже по 7 руб., полувялые – по 5 руб. Что происходит на цветочном рынке Беларуси, почему будет еще хуже и когда мы можем лишиться привозных цветов, citydog.io рассказал специалист по оптовым продажам одной из минских цветочных фирм.
– Пришла на Комаровку за любимыми пионами – целый год ждала наступления сезона – а бабушки на открытом рынке продают их по 7 рублей за штуку, – поделилась возмущением минчанка Катерина. – А что такое букет из трех пионов – ничего! Но отдать почти сорок рублей за пять штук – это уже чересчур. Год назад пионы в этом же месте бабули продавали максимум по три рубля за штуку...
– А я специально пришла к закрытию Комаровки в воскресенье, знаю, что нераспроданное отдают дешевле, не везти же срезанные цветы бабушкам обратно домой. И да: букет из пяти пионов отдавали за 15 рублей, – рассказывает минчанка Дарья. – Но видели бы вы его – я бы такой не довезла домой: бутоны раскрытые, лепестки вот-вот отвалятся. Подружка рассказывала, что на метро «Магілёўская» в переходе продавали по 3 руб. за штуку, но мне туда ехать неудобно, да и некогда.
Почему пионы так подорожали – вот что говорит эксперт
– В цветочных магазинах все подорожало в основном из-за перевозки, цены на нее за последние два месяца выросли почти в три раза, – рассказал представитель оптовой цветочной минской фирмы. – Если раньше фура из Нидерландов стоила 2,5 тысячи евро, то сейчас мы платим за фуру до Минска 6-7 тысяч. Это отражается и на стоимости цветов.
В Европе сильно подорожало топливо, также стоимость цветов увеличилась из-за перегрузки транспорта, несвоевременной отгрузки. Раньше если мы загружались в понедельник, то в среду цветы были уже в Минске. Это было и быстрее, и свежее, и более четко. Сейчас из-за загрузок-перегрузок фуры иногда едут по 5-6 дней.
Очень много времени занимает растаможка, создавая дополнительные потери на качестве. Это приходится тоже покрывать ценой. Горшочные цветы занимают больше места, чем «срезка», поэтому цены на них выросли на 30–40%. «Срезка» местами подорожала на 10–20%. Плюс много убытков цветочный бизнес терпит из-за того, что транспорт часто простаивает в очередях на границе.
«Раз у бабушек – значит, дешево»? Нет, сейчас это так не работает
– Бабушки, продающие цветы на Комаровке, неглупые. Они ведь не всё продают на рынках. У бабушек пионы для букетов покупают и цветочные магазины. Пионы всегда были востребованы, поэтому цветочные магазины покупают и местный, белoруcский, цветок.
И бабушки, торгуя на рынках и в переходах, формируют цены в соответствии со спросом, который они хорошенько изучают. Холодная весна тут ни при чем. Сезон просто немножко сместился во времени – пионы начали распускаться позже. Но и сезон у пионов короткий: быстро расцвели, продались – и всё.
Да, в топе по продажам всегда были розы, орхидеи. Но и пионы пользовались большой популярностью. Голландский пион в Беларуси можно приобрести практически круглый год. Его нарезают в бутонах, обрабатывают специальными способами, химией, и он будет лежать законсервированный в холодильниках – такой длительный способ хранения тоже отражается на его цене. Стоить он будет еще дороже, чем сейчас, и, конечно, в разы дороже, чем у бабушек на Комаровке. Иногда и в 5, и в 10 раз дороже.
Кажется, с цветочным бизнесом в Беларуси все не очень
– Цветов в Беларусь ввозится все меньше, цветы все дороже, спрос на них падает, – продолжает наш собеседник. – И будет только хуже, цветочную сферу ждут большие потрясения. Кажется, в Беларуси букет цветов скоро станет элементом роскоши. А значит, бабушки на Комаровке станут зарабатывать еще больше. Их цветок окажется более востребованным, но и они будут поднимать цену.
Кстати, с 10 июля цветочников ждут большие изменения, какие – нам пока не очень известно, ждем. Скорее всего, часть цветочного ассортимента в принципе уйдет с рынка. Но только 10 июля мы узнаем, какие именно цветы мы не сможет привозить в Беларусь. Будем подстраиваться под реалии, исходя из ситуации и регулирования рынка. Возможно, начнем возить более дешевые цветы.
Кстати: а как продлить жизнь вялому букету пионов?
– Если цветок пиона уже открыт, продлить его жизнь сложно, – утверждает наш собеседник. – Пион надо брать более закрытый, постепенно он раскроется, и это как раз таки займет время, увеличив вам момент любования.
Продлить его жизнь в летнюю жару практически нереально. Пиону необходимы прохлада, холодная вода, ее ежедневная замена. Можно добавить в воду немного аспирина. Но, если дома жарко, растянуть жизнь цветка – любого – практически невозможно.
Да, в холодную воду на ночь кладут розы, с пионами это практически не работает.