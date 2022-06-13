«Яма раскопана третий месяц, наверное, ищут нефть» 1 13.06.2022, 14:09

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Коммунальные неудачи из Минска и Витебска.

Вечная яма под окнами, велодорожка, обнимающая столб. И тротуары, отремонтированные в стиле супрематизма. Так житель «Минск-Мира» Александр прислал «Онлайнеру» фотографию ямы под окнами.

— Вот «Коммунальный кринж» от строителей. Уже почти третий месяц в квартале «Эмиратс» раскопана яма, началось это еще в марте. Наверное, нефть ищут, — иронизирует читатель.

По его словам, местные обращались в 115, в ответ им перезванивали из администрации Октябрьского района Минска.

— Объясняют, что дом «Волна» сдан, но по теплосетям и коммуникациям там нашли недостатки и так долго устраняют, — добавляет мужчина.

Впрочем, это даже красиво: острый глаз способен заметить в ограждении тайное послание в виде сердечка.

В Витебске тоже не грустят. Это на Московском проспекте, в центре.

— Столб установили для новогодних гирлянд, — рассказывает читатель Владимир. — Почему именно посреди тротуара (как на фото слева) — непонятно. Зимой технике сложно убирать снег, а теперь беда с велодорожкой. При этом на других участках столбы стоят там, где надо.

На фото справа тоже вопросы.

— Дорожка то слева, то справа! — удивляется Владимир.

И наконец, ремонт дорожек в Минске у дома на Одинцова, 36, корп. 1, теперь выглядит вот так.

— Похожая история была и во дворе, рядом с мусорными контейнерами. Там обычная тротуарная плитка просела: вместо того, чтобы ее поднять, засыпали сверху таким же образом. Люди жаловались — там счистили, подняли и выровняли плитку, — сообщила местная жительница.

Но с другой стороны дома, возле банка, такая ситуация. Узоры выходят неплохие, супрематизм!

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