Как Лукашенко стал последним аргументом негодяя Путина 8 Сергей Постоловский

13.06.2022, 14:39

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Украине к риску открытия нового фронта нужно относиться серьезно.

Последние недели возрос риск нападения Беларуси на Украину. Лукашенко активно проводит военные учения, все время передвигая дату их окончания, происходят массовые военные тренировки, на границе с Украиной развернуты дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, население Беларуси готовят к переходу от «мирного к военному времени». Кроме того, Лукашенко намерен увеличить количественно собственную армию до 80 тыс. человек. Но самым громким заявлением самопровозглашенного белорусского диктатора можно считать то, в котором он озвучил вероятные намерения воевать за Западную Украину, чтобы ее «не оттянул Запад». Конечно, такая последовательность шагов и заявлений не добавляют оптимизма, а потому к риску открытия нового фронта нужно относиться серьезно. Однако сейчас можно сделать вывод, что все действия и слова Лукашенко имеют целью не нападение на Украину, а отвлечение внимания и распыление наших военных мощностей. Об этом свидетельствуют несколько факторов.

Во-первых, по состоянию на 13 июня Россия так и не получила стратегического преимущества ни на Востоке, ни на Юге нашей страны. На Юге оккупанты осуществляют оборону захваченных позиций, на Востоке продолжают вести наступательные действия. В то же время, чтобы получить определенную тактическую победу, оккупанты осуществляют массированные артиллерийские обстрелы, что указывает на отсутствие возможности у россиян побеждать в наземных операциях. Чтобы облегчить продвижение своих сил, Путин, вероятно, начинает использовать Лукашенко, чья страна давно является гибридным оружием в руках Кремля.

Во-вторых, Лукашенко никогда не имел и не имеет собственной принципиальной позиции относительно хода войны в Украине. Такие как он, всегда выбирают победителя, то есть он будет всегда с тем, кто побеждает, а не проигрывает. Сейчас война идет таким образом, что не видно явного победителя. А потому Лукашенко будет выжидать и делать все, чтобы Путин не смог затянуть его в войну в смысле привлечения белорусских вооруженных сил.

Третий момент — состояние подготовки белорусской армии. Мы должны понимать, что белорусский солдат — это солдат, который видел войну исключительно с экранов телевизоров. Он не умеет воевать, не имеет на это никакой мотивации, кроме запугиваний командования, не понимает, зачем ему и его стране совершать нападение на Украину. Кроме того, этот солдат видит, как четвертый месяц подряд украинцы дают достойный отпор «второй армии мира», а потому понимает, что в Украине для него не будет легкой прогулки. Деморализация белорусского солдата — это фактор, который учитывают в Минске. Если и не сам Лукашенко, то его генералы.

Четвертый момент — риск потерять власть. Участие Беларуси в войне против Украины будет способствовать росту вероятности потери власти Лукашенко. В то же время этот риск будет вырисовываться с нескольких сторон. Прежде всего говорим о настроениях среди части населения Беларуси, которая не поддержала Лукашенко на выборах 2020 года, а сегодня не понимает, зачем им война с Украиной. Также, стоит учитывать фактор белорусских партизан, которые в случае открытого нападения Лукашенко не будут стоять в стороне, а могут развернуть мощное движение сопротивления внутри Беларуси.

Не стоит забывать и об экономической составляющей. Санкции больно ударили по официальному Минску. Лукашенко понимает, что вряд ли Путин сейчас способен компенсировать ему все убытки, которые он понес от действия западных санкций. А потому для белорусского диктатора важно оставлять определенное «окно возможностей» контактов с Западом, чтобы продолжать диалог по частичному снятию санкций. Однако пока это окно является очень узким, потому что, с высокой вероятностью, план Лукашенко вывозить украинское зерно через территорию Беларуси в порты стран Балтии так и останется планом. Пока ни США, и ЕС не пойдут на это. Хотя, как бы это цинично не звучало, для Украины это был бы гораздо лучший вариант, чем разминирование Черного моря и экспорт зерна под российскими и турецкими конвоями.

С другой стороны, Путин может влиять на Лукашенко и заставить его совершить нападение. Влиять он будет только одним способом, имя которому шантаж. Кремлевский диктатор может шантажировать белорусского коллегу семьей, отстранением от власти, социально-политическим хаосом, который Россия имеет возможности устроить на территории Беларуси. Также он может угрожать ему экономическими рычагами воздействия, но, все же, в ближайшие недели, Путин будет использовать Беларусь как плацдарм для собственных войск. Именно так произошло 9 июня, когда с военного аэродрома в Барановичах в небо поднялись три истребителя РФ, которые осуществили удар по Новограду-Волынскому Житомирской области. К сожалению, такие шаги России могут только множиться.

Сегодня нужно понимать, что Беларусь, к сожалению, граничит с Украиной, и риск использования Путиным ее армии существует. О том также надо понимать, что этот риск будет расти в случае отсутствия каких-либо успехов России на востоке Украины. Также он может расти в случае эффективных и продуктивных контратак ВСУ на юге нашей страны. Лукашенко — едва ли не последний аргумент негодяя и убийцы Путина и когда он начнет его использовать по полной, это будет сигналом, что дела у оккупантов вообще плохи. Тогда нам надо будет выстоять и одержать победу, как бы тяжело нам ни далась такая победа. После задействования Лукашенко у Путина останется только ядерное оружие. Позволит ли Запад ему и дальше шантажировать всех этим оружием? Пусть на этот вопрос честно ответит сам Запад. Прежде всего, самому себе, а уж потом — другим. Потому что без четкого понимания целей, никогда нельзя одержать победу над тиранией. А сейчас цели Запада остаются размытыми и непонятными. По крайней мере, для большинства украинцев.

Сергей Постоловский, НВ.

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