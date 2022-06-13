«Государство оплачивает ремонт фасадов, окон, дверей, чтобы помочь людям реанимировать старые дома» 2 13.06.2022, 14:46

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Минчанка переехала на Сицилию и рассказывает, как там живется.

Почему сицилийцы похожи на белорусов, без чего там не прожить и какой праздник впечатлил сильнее всего – рассказала citydog.io минчанка Лизавета.

Лизавета переехала на Сицилию почти два года назад. Минчанка вышла замуж за итальянца и теперь живет с супругом в небольшом городке в горах, в доме его бабушки. Лизавета – переводчик, на Сицилии открыла ИП, сотрудничая сразу с тремя заказчиками.

Быт: «Сицилийцы по устройству жизни очень похожи на белoрусов. И мы теперь тоже экономим»

– Мы с мужем живем в доме, доставшемся ему по наследству от бабушки, примерно в 80 км от Мессины (самая близкая точка Сицилии к континентальной Италии). Думали пересидеть здесь ковидную пандемию, но так понравилось – переезжать не хочется. В шести километрах море, наш небольшой городок находится в горах. Тут очень красиво и тихо.

В последние месяцы на Сицилии подняли цену за коммуналку, точно не скажу на сколько, сложно сравнивать зиму и лето. Но режим экономии у нас включился, особенно со светом. Наконец заменили в доме все лампочки на энергосберегающие. Пока нет особой жары, стараемся меньше пользоваться кондиционером, пытаемся привыкать к новому режиму, адаптироваться. Хорошо, что сейчас лето, – бойлер тоже включаем реже.

С началом войны в Украине у нас подняли цены и на бензин. На пике дизель стоил 2.30 евро за литр, но сицилийцы возмутились, было много недовольных фермеров, рыбаков, которым топливо необходимо, чтобы зарабатывать. Правительство прислушалось к людям и снизило цены, убрав государственные налоги. Теперь дизель стоит 1.78 евро. И если автомобиль движется – кондиционером пользоваться можно, если авто стоит, мотор включен – кондиционер включать нельзя.

Еще я привыкла, что могу пойти в магазин в любое время. Здесь очень длинный обед – с 13 до 16-ти все закрыто. Причем закрывают круглогодично, не только в жаркое время года. Зато менталитет здесь более южный и расслабленный. Цены в магазинах сопоставимы с нашими, но ассортимент гораздо шире. Точно дешевле кофе и вино, хотя есть и элитные дорогие сорта.

В быту сицилийцы схожи с беларусами: особо не считают, сколько воды льется из крана, а вот посудомоечная машина используется чаще.

Привычки и сложности: сицилийцы проще относятся к жизни

– Первое что я заметила после переезда – сицилийцы проще относятся к жизни, все воспринимают легче. Например, опоздание не считается большой проблемой.

Второй момент, который я быстро поняла, – в нашем регионе сложно без машины. К нам можно доехать из Мессины на поезде, но в остальные места добраться сложно. Вокруг горы, рельеф соответственный, общественный транспорт не сильно развит. Им можно пользоваться, но порой непросто.

Поэтому мне срочно пришлось учиться и сдавать на права. Потому что иногда выходишь на улицу, чтобы подъехать по делам, но не сразу можешь найти остановку. Она может быть не обозначена или обозначена маленькой неприметной табличкой. К тому же транспорт может опоздать или вовсе не приехать по какой-то своей причине. А населенные пункты, даже маленькие, здесь друг от друга на приличном расстоянии, все растянуто на местности.

Праздники: совершеннолетие празднуют как свадьбу

– Здесь праздники очень семейные, но все собираются именно большой, расширенной семьей. Главный праздник – Рождество, его отмечают почти две недели: до и после Рождества многочисленные дни святых.

15 августа шумно и весело празднуют Феррагосто (Успение Богородицы, или Вознесение). Это выходной день, праздник завершает сезон больших летних работ. Итальянцы собираются у моря, запускают фейерверки, шумно веселятся. Сицилийцы в силу южного темперамента довольно шумные ребята, иногда кажется, будто затевается драка, а это милая беседа. Просто они так общаются: часто говорят громко и все сразу.

Момент, который меня сильно удивил, – здесь очень широко и помпезно празднуется 18-летие. Снимают огромный ресторан, на 100-150 человек. На Сицилии совершеннолетие – это суперпраздник. С огромным тортом, салютом – не каждая свадьба у нас в Беларуси так проходит. Очень красочное зрелище. Родители не жалеют денег по такому поводу – они считают, что человек отправляется во взрослую жизнь, и момент перехода должен быть ярким и памятным.

8 марта тоже празднуют интересно, но только девушки. Собираются женские компании – весело гуляют и отмечают. И не ждут в этот день подарки от мужчин – максимум цветы, и то не обязательно. Мне понравилось.

В СМИ к этому дню пишут о «женской проблематике». Есть момент: на руководящих должностях в Италии женщин немного, и эта проблема поднимается раз за разом. 8 марта тут – повод напомнить, что с правами женщин в Италии еще не все так замечательно, как хотелось бы. Подарки чаще чем в Минске здесь дарят на 14 февраля.

Работа: первые пять лет буду платить 5% налога на прибыль

– Я недавно открыла ИП, занимаюсь переводами, в основном на английский язык, часть работы – удаленно. У меня три разных заказчика, работы хватает на целый день. Я организовала себе все сама. Зарегистрировала ИП, поскольку здесь есть закон, что, если на счет регулярно поступают деньги – их нужно декларировать, решила делать это в форме ИП.

Я плачу налоги по упрощенной схеме: первые пять лет – 5% налога на прибыль. Плюс фиксированная уплата в фонд соцзащиты, раз в три месяца плачу около тысячи евро. Открыть ИП на Сицилии очень просто: 10 минут заполняется форма, все онлайн, в том числе оплата. Видимо, таким образом пытаются поддерживать самозанятость.

В нашем регионе нормальной зарплатой считается, если ты получаешь порядка полутора тысяч евро чистыми. А вот для севера Италии это считается маленькая зарплата.

Бюрократия на Сицилии сравнима с немецкой

– Могу сравнивать, потому что одно время жила в Германии. Многие вещи здесь тоже решаются очень долго, нужно собирать и предоставлять всевозможные документы. Например, заплатить за какую-то услугу государству – это всегда стоит дорого. Как-то мне нужно было регистрировать контракт аренды жилья, я заплатила за это порядка 200 евро. То, что в Беларуси когда-то стоило одну базовую. Еще я ждала свой вид на жительство восемь месяцев, тогда как по закону положено его оформить за шесть.

Важно помнить, что август на Сицилии – время отпусков, многие офисы закрыты, даже государственные учреждения работают до обеда и все. В августе никто не хочет сидеть на работе, все хотят в отпуск. В этом месяце все замедляется, нужно помнить, что лучше оформить документы либо до, либо после, иначе процесс затянется, отнимая время и силы.

Машина и страховка: почему так много стареньких авто?

– В основном здесь покупают бэушные машины, цены ниже, чем в Беларуси. Но есть нюанс: можно купить машину за несколько тысяч евро, а за оформление придется заплатить около тысячи евро.

Здесь на улицах много старых машин – такие «фиатики» из старых итальянских фильмов. Многие удивляются почему, я узнала. На машины старше определенного возраста (20 или 30 лет) ниже страховка, они считаются историческими. И за такую машинку можно заплатить 200 евро страховки в год, а не 600, как за более новую. Муж отдал мне свою машину, а себе купил побольше, чтобы перевозить мебель и стройматериалы – мы делаем ремонт.

Ремонт: на чем можно сэкономить

– Сейчас мы переделываем дом под свои вкусы, но ремонт везде – это сложно, дорого и долго. Здесь есть государственная программа поддержки «Супербонус 110%». Ееё ввели в 2020-м как часть госпрограммы по поддержке в связи с пандемией. Домовладельцы имеют право на налоговый кредит в размере до 110% от стоимости модернизации своего дома. Например, установки систем теплоизоляции, тепловых насосов и солнечных батарей или замены старого бойлера, или проведения работ, снижающих риск ущерба от сейсмической активности.

Государство оплачивает ремонт фасадов, окон, дверей – чтобы помочь людям реанимировать старые дома, привести их в порядок. Государство платит фирме, которая делает ремонт. Но есть нюанс: жилье должно быть построено и оформлено по установленным правилам. Если есть нарушения – инженеры такое жилье не примут и не оплатят. Мы пока занимаемся внутренними работами и, скорее всего, нам внешний ремонт не компенсируют. Наш дом построен очень давно, еще по старым правилам, и наверняка найдутся недоработки.

Досуг – путешествовать проще и дешевле

– Здесь проще путешествовать – можно на машине по Сицилии, здесь очень много красивых памятников. Есть греческие храмы, многие сохранились здесь лучше, чем в самой Греции, например, долина храмов в Агридженто, античные театры в Таормине и Сиракузах, где летом проходят различные концерты. Только на самом острове - шесть памятников из списка ЮНЕСКО, а Италия в целом лидер этого списка с 58 объектами.

На пароме можно добраться в континентальную Италию. Или недорого слетать в другие страны – бюджетные авиалинии позволяют не тратить на билеты больших денег, если повезет, можно купить билет даже за 10 евро.

Главный плюс – мечтала найти место без суеты и особых проблем

– Сейчас, если честно, я бы не хотела жить в Беларуси. Для меня было важно найти спокойное место без суеты, проблем. Плюс здесь чистая природа, воздух, очень хорошая экология. Есть миф про сильную жару (не так далеко и Африка!), но она бывает пару недель в августе, в остальном очень приемлемо. И здесь очень красивая весна, когда все цветет и благоухает. Красивая осень, мягкие сезоны, которые переходят один в один, без напряга, снега и грязи.

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