Британка 23 года питалась одними чипсами 1 13.06.2022, 15:07

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Ее спас гипноз.

Вероятно, вы уже слышали о людях, которые годами едят одну и ту же пищу, не видя в этом особой проблемы. Однако случай, о котором мы расскажем сегодня, выглядит на их фоне особенно шокирующим. Жительница Великобритании с двух лет питалась исключительно чипсами, так как другая пища «вызывала у нее отвращение». Но что это за расстройство, и можно ли с ним как-то справиться?

25-летняя Зои Сэндлер признается, что с двухлетнего возраста могла есть исключительно сэндвичи с чипсами со вкусом сыра и лука, пишет сайт detaly.co.il. В день девушка съедала около двух пачек любимой закуски, тогда как любые другие продукты вызывали у нее отвращение до такой степени, что у нее начинались мучительные приступы тошноты.

«Мои мама и папа говорят, что в детстве они предлагали мне другую еду, но я всегда воротила от нее нос и отказывалась класть ее в рот. Видимо, единственное, что мама не могла у меня отобрать, – чипсы, которые я рассасывала, пока они не становились мягкими, – вспоминает Зои. – Помню, как в школе, когда я была маленькой, я приносила сэндвичи с чипсами в моем ланч-боксе. Это было единственное, что мне нравилось есть».

Лишь спустя 23 года британка решилась заняться лечением своей проблемы, параллельно готовясь к свадьбе. Когда ей поставили диагноз рассеянный склероз, она подумала: «Мне нужно быть здоровее». За помощью Зои обратилась к гипнотерапевту Дэвиду Килмурри, который ранее уже помогал людям с похожими проблемами.

После расспросов выяснилось, что Зои страдает от избегающего и ограничительного расстройства пищевого поведения (ARFID). Согласно израильскому руководству по расстройствам пищевого поведения, оно «характеризуется отвращением ко многим продуктам из-за их текстуры, запаха, формы, вкуса и внешнего вида. Люди с расстройством избирательного питания потребляют очень мало типов продуктов, а также накладывают значительные ограничения на количество съедаемой пищи».

Уточняется, что от пациентов с нервной анорексией людей с ARFID отличает то, что «они не имеют негативного образа тела и не делают этого из-за беспокойства о своем весе, форме или размерах тела».

Издание Metro сообщает, что всего после двух сеансов гипноза, длившихся два часа, Зои впервые смогла попробовать некоторые фрукты и другие продукты. «Я не могу поверить, насколько хороша клубника. С нетерпением жду возможности попробовать карри и множество других блюд», – поделилась она.

«Сразу после сеанса гипноза Зои была готова попробовать новые фрукты и овощи, включая капусту, чернику, орехи, клюкву и некоторые другие продукты, которые она ела с большим энтузиазмом», – рассказал гипнотерапевт Зои.

В процессе лечения Дэвид Килмурри концентрировался на чувствах, эмоциях и мыслях пациентки для подключения к ее бессознательным психическим и физическим резервуарам и ресурсам. Он добавил, что Зои предстоят еще несколько сеансов гипноза, чтобы она окончательно смогла позабыть о своей проблеме.

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