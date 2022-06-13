Литва закупит сирены оповещения для приближенных к БелАЭС территорий 1 13.06.2022, 15:06

Их установят в 100-километровой зоне потенциального воздействия.

Департамент пожарной и спасательной службы Литвы подписал договор на приобретение 197 стационарных акустических сирен предупреждения. Их установят в 100-километровой зоне потенциального воздействия БелАЭС.

Речь идет об Аникщяйском, Игналинском, Йонавском, Кайшядорском, Молетском, Шальчининкском, Ширвинтском, Швенченском, Тракайском, Укмергском, Утянском, Варенском, Вильнюсском, Висагинском, Зарасайском районах, а также городах Вильнюс и Электренай.

Ожидается, что о потенциальных угрозах сиренами будут предупреждены более 800 тысяч жителей 17 муниципалитетов Литвы. Также планируется приобрести оборудование для управления этими сиренами, сообщает пресс-служба Департамента противопожарной охраны и спасения.

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