«Как отдавать собаку назад, вытянув ее из такого ада?» 13.06.2022, 15:21

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Скандальная история питомника в Кореличах получила продолжение.

В начале февраля в Кореличах обнаружили питомник, в котором, по словам зоозащитников, в ужасных условиях разводили собак. Животные жили в сараях и деревенских домах, клетки стояли одна на другой, а лабрадоров держали на короткой цепи на улице без навеса. На днях стали известны результаты проверки: оснований для уголовного дела нет, собак надо вернуть заводчицам. Но история, кажется, на этом не заканчивается, пишет zerkalo.io.

Что случилось в Кореличах?

По словам волонтеров, этот питомник работает с 2006 года. В нем разводились элитные породы: болонки, шпицы, мальтийские болонки, китайские хохлатые, бультерьеры, лабрадоры и другие породы. Об условиях, в которых находились животные, ничего не было известно, питомник работал, не привлекая внимания.

В начале февраля волонтеры выяснили, что животные содержатся в неподобающих условиях, и забили тревогу. На опубликованных в соцсетях видео заметно, что собаки жили в сараях и деревенских домах, клетки стояли одна на другой, а лабрадоров держали на короткой цепи на улице без навеса.

«Породы, которые не выносят холода, содержатся в холодных сараях, в жуткой антисанитарии. Тесные клетки стоят одна на одной, животные в них спят, едят и гадят», — сообщается в описании к опубликованному видео.

После того, как информация о питомнике попала в общественное пространство, вопросом занялись сотрудники милиции и прокуратуры. Животных вывозили два раза у двух разных заводчиц, всего изъяли 141 собаку и трех котов. После этого зверей несколько месяцев выхаживали волонтеры.

Что решило следствие?

В распоряжении журналистов есть документ с постановлением Кореличского РОСК. Изначально уголовное дело в отношении владелицы питомника завели по ч. 2 ст. 339−1 (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье). Но в итоге Кореличский райотдел СК принял решение закрыть уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Жестокое обращение с животными сотрудники милиции действительно установили, рассказала одна из волонтеров, но этого недостаточно для продолжения уголовного дела.

Животных, которые в документе обозначены как «вещественные доказательства», после вступления решения в силу необходимо вернуть хозяйкам. Правда, как рассказали нам волонтеры, пока что претензии на животных заявила только одна из женщин — Наталья Стефаненко. У женщины изъяли 18 собак и троих котов.

«У вас находится на ответственном хранении вещественное доказательство по уголовному делу, а именно — собака породы афганская борзая. Согласно имеющейся в деле расписки хранение вами осуществляется добровольно и безвозмездно. Постановлением старшего следователя Кореличского РОСК от 3 июня 2022 года данное вещественное доказательство постановлено возвратить собственнику, а именно, мне», — написала она девушке, которая выхаживала животное. А после перечислила несколько административных и уголовных статей, которые могут грозить в случае отказа вернуть собаку.

Ранее Наталья писала, что все обвинения в ее адрес не соответствуют действительности: «Когда у моей знакомой случилась беда, умерла после длительной болезни сестра и оставила большое количество собак, я не задумываясь согласилась помочь в такой ситуации. И все, что я могла сделать, это предоставить место для содержания этих собак до их пристройства. И с этого момента цепь роковых недоразумений привела к тому, что я лишилась своих питомцев, потеряла доброе имя и, возможно, навсегда стала изгоем, ко мне стали применять эпитеты „фашист“, „владелица Кореличского ада“».

Вторая заводчица аналогичных требований пока не высказывала. Узнать о планах заводчицы у ее адвоката у нас не вышло. Он не захотел говорить с журналистами.

— Но если начнет требовать, придется возвращать, — говорит волонтер Александра. — Если мы это не сделаем, будет уголовная ответственность. Но для нас было бы очень важно, чтобы она просто написала отказ от этих собак. Как отдавать собаку назад, вытянув ее из такого ада? Никто же не будет возить животное пять дней в неделю на процедуры.

Журналисьы позвонили в РОСК Кореличского района как физическое лицо, чтобы узнать причины такого решения. Но подробностей не получили: по телефону заявили, что «Следственный комитет просто так комментарии не дает».

Волонтер: Будем продолжать бороться

Александра рассказывает, что оставлять все как есть волонтеры не планируют. Следующий шаг — административный процесс.

— Мы собирали всю информацию, все чеки и сейчас будем пытаться подать в суд по административному делу за жестокое обращение с этими собаками, чтобы привлечь их к хоть какой-то ответственности. Будем продолжать бороться, — говорит собеседница. — У меня находятся на передержке три возрастные собаки. Они очень тяжелые, диагнозы страшные, животные просто на доживании. Одна из них не могла вообще ходить, была близка к точке невозврата. На все это тратились средства, деньги и нервы, мы дежурили возле этих собак.

Решение вступит в силу 18 июня, рассказывает она, но волонтеры его обжаловать не могут, потому что не являются участниками уголовного процесса.

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