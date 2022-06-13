Украинские войска на Донбассе отодвинули участок фронта на 15 километров и освободили три села 13.06.2022, 15:28

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Украинские защитники постепенно продвигаются вперед.

Вооруженные силы Украины освободили три села в Донецкой области и отодвинули участок фронта на 15 километров, информирует Группировка объединенных сил в "Фейсбуке".

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Да, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 километров", - говорится в сообщении.

Пока Украина ждет помощи, ее армия несет тяжелые потери на Донбассе, где продолжаются бои за Северодонецк. По украинским оценкам, каждый день погибает от 100 до 200 украинских солдат. Отчасти причина этих потерь в том, что Россия пользуется преимуществом в количестве техники, а отчасти - что украинская решимость бороться не сокращается, несмотря на угрюмую картинку на востоке.

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