Посольство Германии в Беларуси возобновило выдачу туристических виз 3 13.06.2022, 15:38

4,434

Германия отменила «ковидные» ограничения на въезд.

В связи с отменой «ковидных» ограничений на въезд в ФРГ возобновляется выдача туристических виз белорусам, но в связи с повышенным спросом время обработки визовых ходатайств может увеличиться, сообщает посольство Германии в Беларуси.

«С 11 июня все ограничения на въезд на территорию Германии, обусловленные пандемией COVID-19, временно отменяются», — говорится в сообщении.

С этого момента допускается въезд на территорию Германии из Республики Беларусь для любых целей поездок (в том числе туризм и посещение родственников и друзей). Требование предъявления справки о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо результата теста на коронавирус, при въезде на территорию Германии отменяется.

«Посольством Германии в Минске вновь принимаются ходатайства о получении визы для любых целей поездки», — отмечается в сообщении дипмиссии.

Но в посольстве Германии предупреждают — в связи с повышенным спросом время обработки визовых ходатайств может увеличиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».