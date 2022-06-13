Посольство Германии в Беларуси возобновило выдачу туристических виз

Посольство Германии в Беларуси возобновило выдачу туристических виз3
- 13.06.2022, 15:38
- 4,434
Германия отменила «ковидные» ограничения на въезд.
В связи с отменой «ковидных» ограничений на въезд в ФРГ возобновляется выдача туристических виз белорусам, но в связи с повышенным спросом время обработки визовых ходатайств может увеличиться, сообщает посольство Германии в Беларуси.
«С 11 июня все ограничения на въезд на территорию Германии, обусловленные пандемией COVID-19, временно отменяются», — говорится в сообщении.
С этого момента допускается въезд на территорию Германии из Республики Беларусь для любых целей поездок (в том числе туризм и посещение родственников и друзей). Требование предъявления справки о вакцинации, справки о перенесенном заболевании либо результата теста на коронавирус, при въезде на территорию Германии отменяется.
«Посольством Германии в Минске вновь принимаются ходатайства о получении визы для любых целей поездки», — отмечается в сообщении дипмиссии.
Но в посольстве Германии предупреждают — в связи с повышенным спросом время обработки визовых ходатайств может увеличиться.